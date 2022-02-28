DjPavel написав:
У меня который день не заходит ни в приложение ни в онлайн банкинг с ноутбука.
Снял в банкомате ощада без очереди нужную сумму. Утром банкоматы приват были пустые
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Додано: Суб 05 бер, 2022 18:34
Снял в банкомате ощада без очереди нужную сумму. Утром банкоматы приват были пустые
Додано: Суб 05 бер, 2022 20:17
Re: Ощадбанк
почти каждьі день заходил в приложение, пару раз бьіли локальньіе проблемьі с интернетом, однаждьі глюкала связка с портмоне, но ни разу не попал на отказ ощада. может, повезло. перед войной глючило канкретно
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Додано: Суб 05 бер, 2022 20:20
Re: Ощадбанк
вам не повезло. каждьі день с ощадом (волонтерка,родственники,...) . претензий нет. перед войной глючил конкретно
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Додано: Сер 09 бер, 2022 20:34
Правильно я понял, что кредитка Ощада стала, как Хамон Альфы? Прислали, что процент по кредитке - 0,001% до 31.05.
Додано: Сер 09 бер, 2022 20:48
Хто знає, де в Києві є відділення з працюючою касою чи працюючим терміналом поповнення? Треба покласти готівкову гривню на картку Ощада.
Сьогодні обійшов близько 10 відділень - або зачинені повністю, або в зоні 24/7 термінали поповнення не працюють. В одному був банкомат з функцією поповнення - поповнення не працювало...
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:25
Мож лучше кешин Алки или Райфа поискать, да СЭПом перекинуть на ощАд
Или кореша найти, которому нал нужен, а он таки СЭПом вернет
Или у ощАда теперь входящий СЭП однозначно с комисс 1%?
Додано: Сер 09 бер, 2022 22:13
Amethyst
Дякую, за пораду, але карток Альфи та Райффайзену немає.
В наявності картки ПУМБ, Кредобанк, Акорду.
Трапилось одне з відділень Акорду - там напис, що у зв'язку з військовим станом, всі відділення Акорду в Києві зачинені.
За ПУМБ та Кредобанк поки не цікавився
Додано: Чет 10 бер, 2022 14:12
Депозити та чарунки
З 28.02.22 клієнти можуть достроково розірвати депозити у гривні з метою перерахування коштів на допомогу армії. Якщо сума депозиту буде перерахована частково, то залишок по сумі буде переоформлено як новий депозит на нових строк по діючим на дату оформлення умовах.
Додано: Чет 10 бер, 2022 18:39
sens
Бачив я цей список, пробував вчора відвідати 2 з них (на Табірній 36 та пр.Перемоги 97) - обидва були зачинені. Попередньо дзвонив по їх телефонах - обидва були зайняті
Додано: Чет 10 бер, 2022 18:41
Якщо комусь цікаво:
сьогодні був в центральному Київському відділенні (ТЦ "Гулівер") - відділення зачинено.
В кол-центр додзвонитись нереально
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