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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 09:18
А карты сейчас выпускаются? У меня карта в статусе "карта выпускается, ожидайте смс" с 1 марта и перспектив не видно. Я слышал, что их физический выпуск сейчас остановлен.
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Vert
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