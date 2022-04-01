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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 09:18

Re: Ощадбанк

А карты сейчас выпускаются? У меня карта в статусе "карта выпускается, ожидайте смс" с 1 марта и перспектив не видно. Я слышал, что их физический выпуск сейчас остановлен.
Vert
 
Повідомлень: 124
З нами з: 21.09.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:10

Переводы сэпом из ощада по прежнему с комиссией?
Порт
 
Повідомлень: 880
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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  #<1 ... 6789
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