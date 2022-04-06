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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 09:18
Re: Ощадбанк
А карты сейчас выпускаются? У меня карта в статусе "карта выпускается, ожидайте смс" с 1 марта и перспектив не видно. Я слышал, что их физический выпуск сейчас остановлен.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:31
Re: Ощадбанк
Так, досі 0.5%
Додано: Сер 06 кві, 2022 22:03
Доллары с карты "ощад" выдает сейчас? Можно заказывать или это вообще не реально?
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