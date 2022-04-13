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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910>

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Ощадбанк 2.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 09:18

Re: Ощадбанк

А карты сейчас выпускаются? У меня карта в статусе "карта выпускается, ожидайте смс" с 1 марта и перспектив не видно. Я слышал, что их физический выпуск сейчас остановлен.
Vert
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:10

Переводы сэпом из ощада по прежнему с комиссией?
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:31

Re: Ощадбанк

Так, досі 0.5%
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 22:03

Доллары с карты "ощад" выдает сейчас? Можно заказывать или это вообще не реально?
Tat_888
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 06:35

Re: Ощадбанк

Шановне панство, ощад жарить за овер? Ну тобто, якщо по п2п кинути на ощад, а потім наприклад, також кинути з ощада на інший банк?
Картка "моя картка"
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 20:45

Нарешті Ощад зайшов в ФГВФО

http://www.golos.com.ua/documents/z-2180-ix.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:29

  greenozon написав:Нарешті Ощад зайшов в ФГВФО

http://www.golos.com.ua/documents/z-2180-ix.pdf

Головне, щоб після цього ФГВФО не зайшов у нього. Сенс сидіти тут жирним котам різко зник, подивимося, як вони вигребуть на здирницьких тарифах для кріпосних.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:37

  klug написав:
  greenozon написав:Нарешті Ощад зайшов в ФГВФО

http://www.golos.com.ua/documents/z-2180-ix.pdf

Головне, щоб після цього ФГВФО не зайшов у нього. Сенс сидіти тут жирним котам різко зник, подивимося, як вони вигребуть на здирницьких тарифах для кріпосних.

Розділяю вашу занепокоєнність. Особливо з огляду на те що для ощаду це заходження до фонду вартуватиме чималеньку суму. Адже фонд утримується за рахунок внесків учасників. При цьому сума внеску вираховується виходячи з суми залишків вкладів у банку. Отже банк чекають чималенькі витрати, які аж ніяк не добавлять йому фінансової стійкості
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 04:50

Re: Ощадбанк

  greenozon написав:Нарешті Ощад зайшов в ФГВФО

тоесть нет больше 100% гарантии вкладов государством, только в пределах фонда?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 06:56

  greenozon написав:Нарешті Ощад зайшов в ФГВФО

http://www.golos.com.ua/documents/z-2180-ix.pdf

Почитайте сайт Фонду
sens
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