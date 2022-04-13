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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 07:24

  wtf написав:
  greenozon написав:Нарешті Ощад зайшов в ФГВФО

тоесть нет больше 100% гарантии вкладов государством, только в пределах фонда?

На время военного положения 100% вкладов гарантируются государством, в любом банке. После окончания 600т.
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  #<1 ... 78910
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