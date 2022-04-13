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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 кві, 2022 07:24
wtf написав: greenozon написав:
Нарешті Ощад зайшов в ФГВФО
тоесть нет больше 100% гарантии вкладов государством, только в пределах фонда?
На время военного положения 100% вкладов гарантируются государством, в любом банке. После окончания 600т.
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