Фантом написав: wtf написав: greenozon написав:
Нарешті Ощад зайшов в ФГВФО
тоесть нет больше 100% гарантии вкладов государством, только в пределах фонда?
На время военного положения 100% вкладов гарантируются государством, в любом банке. После окончания 600т.
можно будет пофилософствовать когда в пределах 100к грн тебе отдадут валютой в регионе где нет военных действий , а так это все прекрасно для поговорить - ПРИВАТ уже однажды национализировали после ВА , ощущение на время ВА было так себе .
Лишний раз убедились , что ВАЛЮТА и банки Украины это не совместимые вещи . Положил 5к у.е. по курсу рыночному тогда 27 , сейчас 33 , а получить можешь нацвалютой по 29,... , то есть заберешь 147500 грн и купишь за них 4469 бакса . МИНУС 10% и никак не 0,01%