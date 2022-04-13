RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 07:24

  wtf написав:
  greenozon написав:Нарешті Ощад зайшов в ФГВФО

тоесть нет больше 100% гарантии вкладов государством, только в пределах фонда?

На время военного положения 100% вкладов гарантируются государством, в любом банке. После окончания 600т.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2398
З нами з: 18.05.16
Подякував: 359 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:45

  Фантом написав:
  wtf написав:
  greenozon написав:Нарешті Ощад зайшов в ФГВФО

тоесть нет больше 100% гарантии вкладов государством, только в пределах фонда?

На время военного положения 100% вкладов гарантируются государством, в любом банке. После окончания 600т.


можно будет пофилософствовать когда в пределах 100к грн тебе отдадут валютой в регионе где нет военных действий , а так это все прекрасно для поговорить - ПРИВАТ уже однажды национализировали после ВА , ощущение на время ВА было так себе .
Лишний раз убедились , что ВАЛЮТА и банки Украины это не совместимые вещи . Положил 5к у.е. по курсу рыночному тогда 27 , сейчас 33 , а получить можешь нацвалютой по 29,... , то есть заберешь 147500 грн и купишь за них 4469 бакса . МИНУС 10% и никак не 0,01% 8)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12832
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Lost, mike64, Vorlon і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (143)
13.04.2022 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.