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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 кві, 2022 07:24
wtf написав: greenozon написав:
Нарешті Ощад зайшов в ФГВФО
тоесть нет больше 100% гарантии вкладов государством, только в пределах фонда?
На время военного положения 100% вкладов гарантируются государством, в любом банке. После окончания 600т.
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Додано: Сер 13 кві, 2022 11:45
Фантом написав: wtf написав: greenozon написав:
Нарешті Ощад зайшов в ФГВФО
тоесть нет больше 100% гарантии вкладов государством, только в пределах фонда?
На время военного положения 100% вкладов гарантируются государством, в любом банке. После окончания 600т.
можно будет пофилософствовать когда в пределах 100к грн тебе отдадут валютой в регионе где нет военных действий , а так это все прекрасно для поговорить - ПРИВАТ уже однажды национализировали после ВА , ощущение на время ВА было так себе .
Лишний раз убедились , что ВАЛЮТА и банки Украины это не совместимые вещи . Положил 5к у.е. по курсу рыночному тогда 27 , сейчас 33 , а получить можешь нацвалютой по 29,... , то есть заберешь 147500 грн и купишь за них 4469 бакса . МИНУС 10% и никак не 0,01%
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sens
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Додано: Чет 14 кві, 2022 11:01
sens написав:
можно будет пофилософствовать когда в пределах 100к грн тебе отдадут валютой в регионе где нет военных действий , а так это все прекрасно для поговорить - ПРИВАТ уже однажды национализировали после ВА , ощущение на время ВА было так себе .
Лишний раз убедились , что ВАЛЮТА и банки Украины это не совместимые вещи . Положил 5к у.е. по курсу рыночному тогда 27 , сейчас 33 , а получить можешь нацвалютой по 29,... , то есть заберешь 147500 грн и купишь за них 4469 бакса . МИНУС 10% и никак не 0,01%
може вам стане спокійніше - забрав 2к у.о. щойно у Львові - чесно кажучи сам здивований, що видали без лишніх слів
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Додано: Суб 16 кві, 2022 20:20
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