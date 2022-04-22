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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 07:24

  wtf написав:
  greenozon написав:Нарешті Ощад зайшов в ФГВФО

тоесть нет больше 100% гарантии вкладов государством, только в пределах фонда?

На время военного положения 100% вкладов гарантируются государством, в любом банке. После окончания 600т.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:45

  Фантом написав:
  wtf написав:
  greenozon написав:Нарешті Ощад зайшов в ФГВФО

тоесть нет больше 100% гарантии вкладов государством, только в пределах фонда?

На время военного положения 100% вкладов гарантируются государством, в любом банке. После окончания 600т.


можно будет пофилософствовать когда в пределах 100к грн тебе отдадут валютой в регионе где нет военных действий , а так это все прекрасно для поговорить - ПРИВАТ уже однажды национализировали после ВА , ощущение на время ВА было так себе .
Лишний раз убедились , что ВАЛЮТА и банки Украины это не совместимые вещи . Положил 5к у.е. по курсу рыночному тогда 27 , сейчас 33 , а получить можешь нацвалютой по 29,... , то есть заберешь 147500 грн и купишь за них 4469 бакса . МИНУС 10% и никак не 0,01% 8)
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:01

  sens написав:можно будет пофилософствовать когда в пределах 100к грн тебе отдадут валютой в регионе где нет военных действий , а так это все прекрасно для поговорить - ПРИВАТ уже однажды национализировали после ВА , ощущение на время ВА было так себе .
Лишний раз убедились , что ВАЛЮТА и банки Украины это не совместимые вещи . Положил 5к у.е. по курсу рыночному тогда 27 , сейчас 33 , а получить можешь нацвалютой по 29,... , то есть заберешь 147500 грн и купишь за них 4469 бакса . МИНУС 10% и никак не 0,01% 8)

може вам стане спокійніше - забрав 2к у.о. щойно у Львові - чесно кажучи сам здивований, що видали без лишніх слів
balance
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 20:20

Re: Ощадбанк

Валютные депозиты отдают?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 21:18

Mastercard Bilshe золотые монеты

Коллеги, подскажите, у кого есть карты Ощада, по которым пока)) дают золото в МС Більше.

Какой тарифный пакет и какой BIN карты? Абонка есть ?

https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... dbank.html
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:07

Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.

Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.

1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю :)

Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 06:48

Ощад любить тренд
---
З 1 травня ставка за послугою «Мобільні заощадження» знизиться з 5% до 3%.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 07:22

  greenozon написав:Ощад любить тренд
---
З 1 травня ставка за послугою «Мобільні заощадження» знизиться з 5% до 3%.

4% это Укрэксим и Тас,5% тодо и агропросперис,6% бис и юнекс,7% глобус,8% форвард
sens
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