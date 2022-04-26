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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:24

Re: Ощадбанк

Колеги!
А чи купував хтось з Вас військові облігації через ОБ?
Багато незрозумілого, а у відділенні дають різну (і як мені здається) суперечливу інформацію
Готовий піти в приватні повідомлення
Sungsam
 
Повідомлень: 176
З нами з: 05.10.11
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  #<1 ... 891011
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