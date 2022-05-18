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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:24

Re: Ощадбанк

Колеги!
А чи купував хтось з Вас військові облігації через ОБ?
Багато незрозумілого, а у відділенні дають різну (і як мені здається) суперечливу інформацію
Готовий піти в приватні повідомлення
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:31

Порадьте, яка зараз найкраща картка для поповнення/зняття готівки у банку, щоб можна було використовувати для розрахунків і таке інше?
Тобто місцевий аналог приватівських Універсальної та КДВ (якщо можна, 2в1).
Дякую!
ShtormK
Журналіст форуму
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 06:44

Как гаситься по "кредитным каникулам" в биллинговую дату или до 31.05, чтобы не попасть на проценты и быть в льготном периоде?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:17

  anikola13 написав:Как гаситься по "кредитным каникулам" в биллинговую дату или до 31.05, чтобы не попасть на проценты и быть в льготном периоде?

В биллинговую дату (в этом месяце крайняя дата погашения 27 мая). А насчет каникул я так и не понял, есть ли они тут (это когда льготная ставка применяется даже при выходе из грейса) или только штрафы отменили.
Bosstone
 
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  #<1 ... 891011
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