Колеги!
А чи купував хтось з Вас військові облігації через ОБ?
Багато незрозумілого, а у відділенні дають різну (і як мені здається) суперечливу інформацію
Готовий піти в приватні повідомлення
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:24
Re: Ощадбанк
Колеги!
А чи купував хтось з Вас військові облігації через ОБ?
Багато незрозумілого, а у відділенні дають різну (і як мені здається) суперечливу інформацію
Готовий піти в приватні повідомлення
Додано: Сер 27 кві, 2022 13:31
Порадьте, яка зараз найкраща картка для поповнення/зняття готівки у банку, щоб можна було використовувати для розрахунків і таке інше?
Тобто місцевий аналог приватівських Універсальної та КДВ (якщо можна, 2в1).
Дякую!
Додано: Сер 18 тра, 2022 06:44
Как гаситься по "кредитным каникулам" в биллинговую дату или до 31.05, чтобы не попасть на проценты и быть в льготном периоде?
Додано: Сер 18 тра, 2022 10:17
В биллинговую дату (в этом месяце крайняя дата погашения 27 мая). А насчет каникул я так и не понял, есть ли они тут (это когда льготная ставка применяется даже при выходе из грейса) или только штрафы отменили.
Додано: Сер 18 тра, 2022 10:35
Здесь при вводе каникул объявили, что при вылете из грейса до 31 мая будет применяться ставка в 0,001% плю сне будут насчитываться штрафы. Так что тем кто вылетел из грейса можно спокойно гасится и 31 мая. Но в ноль и так чтобы все обязательно провелась именно 31 мая
Додано: Сер 18 тра, 2022 11:27
А это как-то отражено в личном кабинете? А то у меня все эти месяцы исправно показывали сумму для погашения в льготном периоде. Ведь каникулы подразумевают отсутствие необходимости погашать кредит. Или в ощаде не стали заморачиваться такими пустяками?
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