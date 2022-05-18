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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 891011 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Ощадбанк 3 5 6 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 17% 1 2- Погане. Некомпетентне. 17% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 17% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 1 Всього голосів : 6 Додано: Вів 26 кві, 2022 11:24 Re: Ощадбанк Колеги!

А чи купував хтось з Вас військові облігації через ОБ?

Багато незрозумілого, а у відділенні дають різну (і як мені здається) суперечливу інформацію

Готовий піти в приватні повідомлення Sungsam Повідомлень: 177 З нами з: 05.10.11 Подякував: 42 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 кві, 2022 13:31 Порадьте, яка зараз найкраща картка для поповнення/зняття готівки у банку, щоб можна було використовувати для розрахунків і таке інше?

Тобто місцевий аналог приватівських Універсальної та КДВ (якщо можна, 2в1).

Дякую! ShtormK Журналіст форуму Повідомлень: 235 З нами з: 12.05.18 Подякував: 23 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 тра, 2022 06:44 Как гаситься по "кредитным каникулам" в биллинговую дату или до 31.05, чтобы не попасть на проценты и быть в льготном периоде? anikola13 Повідомлень: 1051 З нами з: 08.02.13 Подякував: 156 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 тра, 2022 10:17 anikola13 написав: Как гаситься по "кредитным каникулам" в биллинговую дату или до 31.05, чтобы не попасть на проценты и быть в льготном периоде? Как гаситься по "кредитным каникулам" в биллинговую дату или до 31.05, чтобы не попасть на проценты и быть в льготном периоде?

В биллинговую дату (в этом месяце крайняя дата погашения 27 мая). А насчет каникул я так и не понял, есть ли они тут (это когда льготная ставка применяется даже при выходе из грейса) или только штрафы отменили. В биллинговую дату (в этом месяце крайняя дата погашения 27 мая). А насчет каникул я так и не понял, есть ли они тут (это когда льготная ставка применяется даже при выходе из грейса) или только штрафы отменили. Bosstone Повідомлень: 2083 З нами з: 21.04.10 Подякував: 749 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 тра, 2022 10:35 Bosstone написав: anikola13 написав: Как гаситься по "кредитным каникулам" в биллинговую дату или до 31.05, чтобы не попасть на проценты и быть в льготном периоде? Как гаситься по "кредитным каникулам" в биллинговую дату или до 31.05, чтобы не попасть на проценты и быть в льготном периоде?

В биллинговую дату (в этом месяце крайняя дата погашения 27 мая). А насчет каникул я так и не понял, есть ли они тут (это когда льготная ставка применяется даже при выходе из грейса) или только штрафы отменили. В биллинговую дату (в этом месяце крайняя дата погашения 27 мая). А насчет каникул я так и не понял, есть ли они тут (это когда льготная ставка применяется даже при выходе из грейса) или только штрафы отменили.

Здесь при вводе каникул объявили, что при вылете из грейса до 31 мая будет применяться ставка в 0,001% плю сне будут насчитываться штрафы. Так что тем кто вылетел из грейса можно спокойно гасится и 31 мая. Но в ноль и так чтобы все обязательно провелась именно 31 мая Здесь при вводе каникул объявили, что при вылете из грейса до 31 мая будет применяться ставка в 0,001% плю сне будут насчитываться штрафы. Так что тем кто вылетел из грейса можно спокойно гасится и 31 мая. Но в ноль и так чтобы все обязательно провелась именно 31 мая WallNutPen Повідомлень: 349 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 84 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 тра, 2022 11:27 WallNutPen написав: Здесь при вводе каникул объявили, что при вылете из грейса до 31 мая будет применяться ставка в 0,001% плю сне будут насчитываться штрафы. Так что тем кто вылетел из грейса можно спокойно гасится и 31 мая. Но в ноль и так чтобы все обязательно провелась именно 31 мая Здесь при вводе каникул объявили, что при вылете из грейса до 31 мая будет применяться ставка в 0,001% плю сне будут насчитываться штрафы. Так что тем кто вылетел из грейса можно спокойно гасится и 31 мая. Но в ноль и так чтобы все обязательно провелась именно 31 мая

А это как-то отражено в личном кабинете? А то у меня все эти месяцы исправно показывали сумму для погашения в льготном периоде. Ведь каникулы подразумевают отсутствие необходимости погашать кредит. Или в ощаде не стали заморачиваться такими пустяками? А это как-то отражено в личном кабинете? А то у меня все эти месяцы исправно показывали сумму для погашения в льготном периоде. Ведь каникулы подразумевают отсутствие необходимости погашать кредит. Или в ощаде не стали заморачиваться такими пустяками? Bosstone Повідомлень: 2083 З нами з: 21.04.10 Подякував: 749 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 тра, 2022 12:08 Bosstone написав: WallNutPen написав: Здесь при вводе каникул объявили, что при вылете из грейса до 31 мая будет применяться ставка в 0,001% плю сне будут насчитываться штрафы. Так что тем кто вылетел из грейса можно спокойно гасится и 31 мая. Но в ноль и так чтобы все обязательно провелась именно 31 мая Здесь при вводе каникул объявили, что при вылете из грейса до 31 мая будет применяться ставка в 0,001% плю сне будут насчитываться штрафы. Так что тем кто вылетел из грейса можно спокойно гасится и 31 мая. Но в ноль и так чтобы все обязательно провелась именно 31 мая

А это как-то отражено в личном кабинете? А то у меня все эти месяцы исправно показывали сумму для погашения в льготном периоде. Ведь каникулы подразумевают отсутствие необходимости погашать кредит. Или в ощаде не стали заморачиваться такими пустяками? А это как-то отражено в личном кабинете? А то у меня все эти месяцы исправно показывали сумму для погашения в льготном периоде. Ведь каникулы подразумевают отсутствие необходимости погашать кредит. Или в ощаде не стали заморачиваться такими пустяками?

Не в кабинете это нигде не видно, но видно по начислению процентов - оно проходит в районе 25 числа. Мне при задолженность в районе 20000 начислили в апреле 1 коп. процентов. А обычно - даже если когда сумма была в грейсе - там были какие-то не понятные суммы в пару сотен гривен. Я даже как-то спрашивал у горячки: "А что это у вас за начисления процентов такие стрёмные?" Они ответили: "А это %% на случай если вы вылетите из грейса. Если не вилетите и когда-то выведите карту в ноль это все уйдет в небытие"

Так что в Ощаде каникулы реально работают. Но в кабинете этого не видно. Но кстати еще в вайбер один раз в месяц прилетает сообщение типа: "Ваш долг на такое-то число столько-то. Чтобы уменьшить кредитную нагрузку рекомендуем внести 3% от суммы что составляет столько-то. Но этот платеж рекомендованный и не обязательный к уплате, поскольку Ощадбанк ввел кредитные каникулы до 31 мая". Не в кабинете это нигде не видно, но видно по начислению процентов - оно проходит в районе 25 числа. Мне при задолженность в районе 20000 начислили в апреле 1 коп. процентов. А обычно - даже если когда сумма была в грейсе - там были какие-то не понятные суммы в пару сотен гривен. Я даже как-то спрашивал у горячки: "А что это у вас за начисления процентов такие стрёмные?" Они ответили: "А это %% на случай если вы вылетите из грейса. Если не вилетите и когда-то выведите карту в ноль это все уйдет в небытие"Так что в Ощаде каникулы реально работают. Но в кабинете этого не видно. Но кстати еще в вайбер один раз в месяц прилетает сообщение типа: "Ваш долг на такое-то число столько-то. Чтобы уменьшить кредитную нагрузку рекомендуем внести 3% от суммы что составляет столько-то. Но этот платеж рекомендованный и не обязательный к уплате, поскольку Ощадбанк ввел кредитные каникулы до 31 мая". WallNutPen Повідомлень: 349 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 84 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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