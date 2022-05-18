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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:24

Re: Ощадбанк

Колеги!
А чи купував хтось з Вас військові облігації через ОБ?
Багато незрозумілого, а у відділенні дають різну (і як мені здається) суперечливу інформацію
Готовий піти в приватні повідомлення
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:31

Порадьте, яка зараз найкраща картка для поповнення/зняття готівки у банку, щоб можна було використовувати для розрахунків і таке інше?
Тобто місцевий аналог приватівських Універсальної та КДВ (якщо можна, 2в1).
Дякую!
ShtormK
Журналіст форуму
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 06:44

Как гаситься по "кредитным каникулам" в биллинговую дату или до 31.05, чтобы не попасть на проценты и быть в льготном периоде?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:17

  anikola13 написав:Как гаситься по "кредитным каникулам" в биллинговую дату или до 31.05, чтобы не попасть на проценты и быть в льготном периоде?

В биллинговую дату (в этом месяце крайняя дата погашения 27 мая). А насчет каникул я так и не понял, есть ли они тут (это когда льготная ставка применяется даже при выходе из грейса) или только штрафы отменили.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:35

  Bosstone написав:
  anikola13 написав:Как гаситься по "кредитным каникулам" в биллинговую дату или до 31.05, чтобы не попасть на проценты и быть в льготном периоде?

В биллинговую дату (в этом месяце крайняя дата погашения 27 мая). А насчет каникул я так и не понял, есть ли они тут (это когда льготная ставка применяется даже при выходе из грейса) или только штрафы отменили.

Здесь при вводе каникул объявили, что при вылете из грейса до 31 мая будет применяться ставка в 0,001% плю сне будут насчитываться штрафы. Так что тем кто вылетел из грейса можно спокойно гасится и 31 мая. Но в ноль и так чтобы все обязательно провелась именно 31 мая
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:27

  WallNutPen написав:Здесь при вводе каникул объявили, что при вылете из грейса до 31 мая будет применяться ставка в 0,001% плю сне будут насчитываться штрафы. Так что тем кто вылетел из грейса можно спокойно гасится и 31 мая. Но в ноль и так чтобы все обязательно провелась именно 31 мая

А это как-то отражено в личном кабинете? А то у меня все эти месяцы исправно показывали сумму для погашения в льготном периоде. Ведь каникулы подразумевают отсутствие необходимости погашать кредит. Или в ощаде не стали заморачиваться такими пустяками?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:08

  Bosstone написав:
  WallNutPen написав:Здесь при вводе каникул объявили, что при вылете из грейса до 31 мая будет применяться ставка в 0,001% плю сне будут насчитываться штрафы. Так что тем кто вылетел из грейса можно спокойно гасится и 31 мая. Но в ноль и так чтобы все обязательно провелась именно 31 мая

А это как-то отражено в личном кабинете? А то у меня все эти месяцы исправно показывали сумму для погашения в льготном периоде. Ведь каникулы подразумевают отсутствие необходимости погашать кредит. Или в ощаде не стали заморачиваться такими пустяками?

Не в кабинете это нигде не видно, но видно по начислению процентов - оно проходит в районе 25 числа. Мне при задолженность в районе 20000 начислили в апреле 1 коп. процентов. А обычно - даже если когда сумма была в грейсе - там были какие-то не понятные суммы в пару сотен гривен. Я даже как-то спрашивал у горячки: "А что это у вас за начисления процентов такие стрёмные?" Они ответили: "А это %% на случай если вы вылетите из грейса. Если не вилетите и когда-то выведите карту в ноль это все уйдет в небытие"
Так что в Ощаде каникулы реально работают. Но в кабинете этого не видно. Но кстати еще в вайбер один раз в месяц прилетает сообщение типа: "Ваш долг на такое-то число столько-то. Чтобы уменьшить кредитную нагрузку рекомендуем внести 3% от суммы что составляет столько-то. Но этот платеж рекомендованный и не обязательный к уплате, поскольку Ощадбанк ввел кредитные каникулы до 31 мая".
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:29

зарплатна картка

Друзі, підкажіть як краще без % та комісій вивести кошти з зарплатної картки Ощада, крім походу в касу. Спробував додати карту в моно и стягнути - отримав комісію. Може є якісь варіанти?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 21:15

  yoggik написав:Друзі, підкажіть як краще без % та комісій вивести кошти з зарплатної картки Ощада, крім походу в касу. Спробував додати карту в моно и стягнути - отримав комісію. Може є якісь варіанти?

лише переказ на рахунок іншого банку - 0,5%. мінімальніше не буде
Son of Sun
 
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