Додано: Сер 18 тра, 2022 12:08

Bosstone написав: WallNutPen написав: Здесь при вводе каникул объявили, что при вылете из грейса до 31 мая будет применяться ставка в 0,001% плю сне будут насчитываться штрафы. Так что тем кто вылетел из грейса можно спокойно гасится и 31 мая. Но в ноль и так чтобы все обязательно провелась именно 31 мая Здесь при вводе каникул объявили, что при вылете из грейса до 31 мая будет применяться ставка в 0,001% плю сне будут насчитываться штрафы. Так что тем кто вылетел из грейса можно спокойно гасится и 31 мая. Но в ноль и так чтобы все обязательно провелась именно 31 мая

А это как-то отражено в личном кабинете? А то у меня все эти месяцы исправно показывали сумму для погашения в льготном периоде. Ведь каникулы подразумевают отсутствие необходимости погашать кредит. Или в ощаде не стали заморачиваться такими пустяками? А это как-то отражено в личном кабинете? А то у меня все эти месяцы исправно показывали сумму для погашения в льготном периоде. Ведь каникулы подразумевают отсутствие необходимости погашать кредит. Или в ощаде не стали заморачиваться такими пустяками?

Не в кабинете это нигде не видно, но видно по начислению процентов - оно проходит в районе 25 числа. Мне при задолженность в районе 20000 начислили в апреле 1 коп. процентов. А обычно - даже если когда сумма была в грейсе - там были какие-то не понятные суммы в пару сотен гривен. Я даже как-то спрашивал у горячки: "А что это у вас за начисления процентов такие стрёмные?" Они ответили: "А это %% на случай если вы вылетите из грейса. Если не вилетите и когда-то выведите карту в ноль это все уйдет в небытие"Так что в Ощаде каникулы реально работают. Но в кабинете этого не видно. Но кстати еще в вайбер один раз в месяц прилетает сообщение типа: "Ваш долг на такое-то число столько-то. Чтобы уменьшить кредитную нагрузку рекомендуем внести 3% от суммы что составляет столько-то. Но этот платеж рекомендованный и не обязательный к уплате, поскольку Ощадбанк ввел кредитные каникулы до 31 мая".