Колеги!
А чи купував хтось з Вас військові облігації через ОБ?
Багато незрозумілого, а у відділенні дають різну (і як мені здається) суперечливу інформацію
Готовий піти в приватні повідомлення
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:24
Re: Ощадбанк
Колеги!
А чи купував хтось з Вас військові облігації через ОБ?
Багато незрозумілого, а у відділенні дають різну (і як мені здається) суперечливу інформацію
Готовий піти в приватні повідомлення
Додано: Сер 27 кві, 2022 13:31
Порадьте, яка зараз найкраща картка для поповнення/зняття готівки у банку, щоб можна було використовувати для розрахунків і таке інше?
Тобто місцевий аналог приватівських Універсальної та КДВ (якщо можна, 2в1).
Дякую!
Додано: Сер 18 тра, 2022 06:44
Как гаситься по "кредитным каникулам" в биллинговую дату или до 31.05, чтобы не попасть на проценты и быть в льготном периоде?
Додано: Сер 18 тра, 2022 10:17
В биллинговую дату (в этом месяце крайняя дата погашения 27 мая). А насчет каникул я так и не понял, есть ли они тут (это когда льготная ставка применяется даже при выходе из грейса) или только штрафы отменили.
Додано: Сер 18 тра, 2022 10:35
Здесь при вводе каникул объявили, что при вылете из грейса до 31 мая будет применяться ставка в 0,001% плю сне будут насчитываться штрафы. Так что тем кто вылетел из грейса можно спокойно гасится и 31 мая. Но в ноль и так чтобы все обязательно провелась именно 31 мая
Додано: Сер 18 тра, 2022 11:27
А это как-то отражено в личном кабинете? А то у меня все эти месяцы исправно показывали сумму для погашения в льготном периоде. Ведь каникулы подразумевают отсутствие необходимости погашать кредит. Или в ощаде не стали заморачиваться такими пустяками?
Додано: Сер 18 тра, 2022 12:08
Не в кабинете это нигде не видно, но видно по начислению процентов - оно проходит в районе 25 числа. Мне при задолженность в районе 20000 начислили в апреле 1 коп. процентов. А обычно - даже если когда сумма была в грейсе - там были какие-то не понятные суммы в пару сотен гривен. Я даже как-то спрашивал у горячки: "А что это у вас за начисления процентов такие стрёмные?" Они ответили: "А это %% на случай если вы вылетите из грейса. Если не вилетите и когда-то выведите карту в ноль это все уйдет в небытие"
Так что в Ощаде каникулы реально работают. Но в кабинете этого не видно. Но кстати еще в вайбер один раз в месяц прилетает сообщение типа: "Ваш долг на такое-то число столько-то. Чтобы уменьшить кредитную нагрузку рекомендуем внести 3% от суммы что составляет столько-то. Но этот платеж рекомендованный и не обязательный к уплате, поскольку Ощадбанк ввел кредитные каникулы до 31 мая".
Додано: Сер 18 тра, 2022 20:29
зарплатна картка
Друзі, підкажіть як краще без % та комісій вивести кошти з зарплатної картки Ощада, крім походу в касу. Спробував додати карту в моно и стягнути - отримав комісію. Може є якісь варіанти?
Додано: Сер 18 тра, 2022 21:15
Додано: Чет 19 тра, 2022 08:53
yoggik yoggik Забийте у строку пошуку в Google "Переказування зарплати з карток інших банків на Картку для виплат регулярним платежем"
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