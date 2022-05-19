|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 09:02
yoggik написав:
Друзі, підкажіть як краще без % та комісій вивести кошти з зарплатної картки Ощада, крім походу в касу. Спробував додати карту в моно и стягнути - отримав комісію. Може є якісь варіанти?
Тобі треба піти у відділення приват банку. Взяти із собою паспорт, код, та карту ощадбанка та приват банка. Менеджер все зробе.
Або. Самому в приват 24 зробити регулярни платіж з картки ощадбанка. Потім після того як зробите, у банкоматі приват банку вставить карту ощадбанка і підтвердити регулярни платіж.
-
super_mohito
-
-
- Повідомлень: 341
- З нами з: 05.10.14
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 тра, 2022 13:24
yoggik написав:
Друзі, підкажіть як краще без % та комісій вивести кошти з зарплатної картки Ощада, крім походу в касу. Спробував додати карту в моно и стягнути - отримав комісію. Може є якісь варіанти?
а почему нельзя бесплатно снять в банкомате любого банка Украины? А дальше нал положить сразу на любую карту без комиссии (на каждом углу пополняшки)
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 600
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 тра, 2022 14:52
Sergion написав: yoggik написав:
Друзі, підкажіть як краще без % та комісій вивести кошти з зарплатної картки Ощада, крім походу в касу. Спробував додати карту в моно и стягнути - отримав комісію. Може є якісь варіанти?
а почему нельзя бесплатно снять в банкомате любого банка Украины? А дальше нал положить сразу на любую карту без комиссии (на каждом углу пополняшки)
можливо, тому що, кеди далеко від каси/банкомату ощада або лінь шукати його, вводити пін, збирати кеш, нести в інший банк, стояти в черзі, підписувати папірці
питання ж виключало варіант отримання кешу в касі
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 955
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|