Додано: Чет 19 тра, 2022 21:42

Мій приклад.

Намагаюся тримати кошти на картці "банка з найбільшою кількістю банкоматів", а не вдома під матрацом. Для того, щоб ще й трохи заробити, у цьому банку користуюсь продуктом схожим на ощадівські "Мобільні заощадження". (Вибачаюсь за завуальованість, це щоб запобігти офтопу).

Так от, спосіб, що я радив наприкінці минулої сторінки теми, яким з ощадівської «зарплатки» забираються гроші, дуже зручний. (Хоча заради справедливості мушу зазначити, що той банк дуже давно не переглядав разові ліміти на таку операцію у бік їх збільшення).

Цього місяця нам на тиждень затримали зарплату. З цієї причини у визначену дату (у мене це 8 та 24 число) необхідна сума грошей не забралася, довелося її зменшувати, і я не зміг перерахувати через мобільний застосунок іншого банку зарплату куди збирався.

Гроші з Ощада я зміг зняти за один раз і без черги у "рідному" банкоматі лише увечері минулої неділі. А "тумби" іншого банка у моєму мікрорайоні є тільки у відділенні цього банку, яке зачиняється о 18:00. З роботи, а працюю я у сусідньому районі у сільській місцевості, я повертаюсь приміською електричкою за розкладом о 18:10. От і змушений носити з собою у кишені зарплатню вже майже тиждень до наступних вихідних, коли я зможу у центрі міста через термінал покласти гроші туди, куди звик...