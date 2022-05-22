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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 09:02
yoggik написав:
Друзі, підкажіть як краще без % та комісій вивести кошти з зарплатної картки Ощада, крім походу в касу. Спробував додати карту в моно и стягнути - отримав комісію. Може є якісь варіанти?
Тобі треба піти у відділення приват банку. Взяти із собою паспорт, код, та карту ощадбанка та приват банка. Менеджер все зробе.
Або. Самому в приват 24 зробити регулярни платіж з картки ощадбанка. Потім після того як зробите, у банкоматі приват банку вставить карту ощадбанка і підтвердити регулярни платіж.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 13:24
yoggik написав:
Друзі, підкажіть як краще без % та комісій вивести кошти з зарплатної картки Ощада, крім походу в касу. Спробував додати карту в моно и стягнути - отримав комісію. Може є якісь варіанти?
а почему нельзя бесплатно снять в банкомате любого банка Украины? А дальше нал положить сразу на любую карту без комиссии (на каждом углу пополняшки)
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Додано: Чет 19 тра, 2022 14:52
Sergion написав: yoggik написав:
Друзі, підкажіть як краще без % та комісій вивести кошти з зарплатної картки Ощада, крім походу в касу. Спробував додати карту в моно и стягнути - отримав комісію. Може є якісь варіанти?
а почему нельзя бесплатно снять в банкомате любого банка Украины? А дальше нал положить сразу на любую карту без комиссии (на каждом углу пополняшки)
можливо, тому що, кеди далеко від каси/банкомату ощада або лінь шукати його, вводити пін, збирати кеш, нести в інший банк, стояти в черзі, підписувати папірці
питання ж виключало варіант отримання кешу в касі
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Додано: Чет 19 тра, 2022 21:42
Мій приклад.
Намагаюся тримати кошти на картці "банка з найбільшою кількістю банкоматів", а не вдома під матрацом. Для того, щоб ще й трохи заробити, у цьому банку користуюсь продуктом схожим на ощадівські "Мобільні заощадження". (Вибачаюсь за завуальованість, це щоб запобігти офтопу).
Так от, спосіб, що я радив наприкінці минулої сторінки теми, яким з ощадівської «зарплатки» забираються гроші, дуже зручний. (Хоча заради справедливості мушу зазначити, що той банк дуже давно не переглядав разові ліміти на таку операцію у бік їх збільшення).
Цього місяця нам на тиждень затримали зарплату. З цієї причини у визначену дату (у мене це 8 та 24 число) необхідна сума грошей не забралася, довелося її зменшувати, і я не зміг перерахувати через мобільний застосунок іншого банку зарплату куди збирався.
Гроші з Ощада я зміг зняти за один раз і без черги у "рідному" банкоматі лише увечері минулої неділі. А "тумби" іншого банка у моєму мікрорайоні є тільки у відділенні цього банку, яке зачиняється о 18:00. З роботи, а працюю я у сусідньому районі у сільській місцевості, я повертаюсь приміською електричкою за розкладом о 18:10. От і змушений носити з собою у кишені зарплатню вже майже тиждень до наступних вихідних, коли я зможу у центрі міста через термінал покласти гроші туди, куди звик...
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SHURICK76
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Додано: Чет 19 тра, 2022 21:54
Сегодня днём (до обеда) в старом мобильном приложении Ощад24/7 карточку єПідтримка, приложение "Дія" её не увидела ни тогда, ни вечером. На сайте банка указано, что в этом случае пробуйте на протяжении суток...
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Додано: Суб 21 тра, 2022 09:56
SHURICK76
можна ж було перенести дату платежу з 8го на 10те.
невже зп у сільській місцевості більша за ліміти того банку?
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KVV
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Додано: Суб 21 тра, 2022 13:47
KVV раніше, коли переносив дату списання, а після повертав, то списання не проходило. Там є якась умова по проміжку часу між попереднім списанням і поточним. З цієї причини я не ризикую більше займатись здвиганням дати.
Підприєство головне київське, філія у сільській місцевості.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 16:42
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