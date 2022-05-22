yoggik написав:Друзі, підкажіть як краще без % та комісій вивести кошти з зарплатної картки Ощада, крім походу в касу. Спробував додати карту в моно и стягнути - отримав комісію. Може є якісь варіанти?
Тобі треба піти у відділення приват банку. Взяти із собою паспорт, код, та карту ощадбанка та приват банка. Менеджер все зробе.
Або. Самому в приват 24 зробити регулярни платіж з картки ощадбанка. Потім після того як зробите, у банкоматі приват банку вставить карту ощадбанка і підтвердити регулярни платіж.
yoggik написав:Друзі, підкажіть як краще без % та комісій вивести кошти з зарплатної картки Ощада, крім походу в касу. Спробував додати карту в моно и стягнути - отримав комісію. Може є якісь варіанти?
а почему нельзя бесплатно снять в банкомате любого банка Украины? А дальше нал положить сразу на любую карту без комиссии (на каждом углу пополняшки)
yoggik написав:Друзі, підкажіть як краще без % та комісій вивести кошти з зарплатної картки Ощада, крім походу в касу. Спробував додати карту в моно и стягнути - отримав комісію. Може є якісь варіанти?
а почему нельзя бесплатно снять в банкомате любого банка Украины? А дальше нал положить сразу на любую карту без комиссии (на каждом углу пополняшки)
можливо, тому що, кеди далеко від каси/банкомату ощада або лінь шукати його, вводити пін, збирати кеш, нести в інший банк, стояти в черзі, підписувати папірці
Мій приклад. Намагаюся тримати кошти на картці "банка з найбільшою кількістю банкоматів", а не вдома під матрацом. Для того, щоб ще й трохи заробити, у цьому банку користуюсь продуктом схожим на ощадівські "Мобільні заощадження". (Вибачаюсь за завуальованість, це щоб запобігти офтопу). Так от, спосіб, що я радив наприкінці минулої сторінки теми, яким з ощадівської «зарплатки» забираються гроші, дуже зручний. (Хоча заради справедливості мушу зазначити, що той банк дуже давно не переглядав разові ліміти на таку операцію у бік їх збільшення). Цього місяця нам на тиждень затримали зарплату. З цієї причини у визначену дату (у мене це 8 та 24 число) необхідна сума грошей не забралася, довелося її зменшувати, і я не зміг перерахувати через мобільний застосунок іншого банку зарплату куди збирався. Гроші з Ощада я зміг зняти за один раз і без черги у "рідному" банкоматі лише увечері минулої неділі. А "тумби" іншого банка у моєму мікрорайоні є тільки у відділенні цього банку, яке зачиняється о 18:00. З роботи, а працюю я у сусідньому районі у сільській місцевості, я повертаюсь приміською електричкою за розкладом о 18:10. От і змушений носити з собою у кишені зарплатню вже майже тиждень до наступних вихідних, коли я зможу у центрі міста через термінал покласти гроші туди, куди звик...
Сегодня днём (до обеда) в старом мобильном приложении Ощад24/7 карточку єПідтримка, приложение "Дія" её не увидела ни тогда, ни вечером. На сайте банка указано, что в этом случае пробуйте на протяжении суток...
KVV раніше, коли переносив дату списання, а після повертав, то списання не проходило. Там є якась умова по проміжку часу між попереднім списанням і поточним. З цієї причини я не ризикую більше займатись здвиганням дати. Підприєство головне київське, філія у сільській місцевості.