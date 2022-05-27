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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 11:22
Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.
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lel
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:40
lel написав:
Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.
Минимум 14дн было в мирное время (
Карту первым увидит само отд-е, касса
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Amethyst
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:56
lel написав:
Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.
У всіх банок проблеми з пластиком, тому радійте, що вони хоч щось обіцяють.
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klug
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Додано: Сер 25 тра, 2022 13:05
klug написав: lel написав:
Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.
У всіх банок проблеми з пластиком, тому радійте, що вони хоч щось обіцяють.
Ехім теж довго доставляв, три неділі, але номер картки було відомо через декілька днів. І видно в додатку. Логістика...
А в ОщАді і це невідомо.
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lel
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 09:11
Сегодня горячка ошарашила.
Что с 1.06 они еще решат, как выставить неначисленные стандартные проценты во время кредитных каникул. А это кредитные каникулы мол, уменьшение нагрузки на Вас. Так, что сюрпризы будут. Или оператор не совсем компетентен?
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anikola13
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