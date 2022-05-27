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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:22

Re: Ощадбанк

Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:40

  lel написав:Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.

Минимум 14дн было в мирное время (
Карту первым увидит само отд-е, касса
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:56

  lel написав:Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.

У всіх банок проблеми з пластиком, тому радійте, що вони хоч щось обіцяють.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:05

Re: Ощадбанк

klug написав:
  lel написав:Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.

У всіх банок проблеми з пластиком, тому радійте, що вони хоч щось обіцяють.


Ехім теж довго доставляв, три неділі, але номер картки було відомо через декілька днів. І видно в додатку. Логістика...
А в ОщАді і це невідомо.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 09:11

Сегодня горячка ошарашила.
Что с 1.06 они еще решат, как выставить неначисленные стандартные проценты во время кредитных каникул. А это кредитные каникулы мол, уменьшение нагрузки на Вас. Так, что сюрпризы будут. Или оператор не совсем компетентен?
anikola13
 
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