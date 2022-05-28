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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 11:22
Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.
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lel
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:40
lel написав:
Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.
Минимум 14дн было в мирное время (
Карту первым увидит само отд-е, касса
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Amethyst
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:56
lel написав:
Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.
У всіх банок проблеми з пластиком, тому радійте, що вони хоч щось обіцяють.
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klug
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Додано: Сер 25 тра, 2022 13:05
klug написав: lel написав:
Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.
У всіх банок проблеми з пластиком, тому радійте, що вони хоч щось обіцяють.
Ехім теж довго доставляв, три неділі, але номер картки було відомо через декілька днів. І видно в додатку. Логістика...
А в ОщАді і це невідомо.
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lel
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 09:11
Сегодня горячка ошарашила.
Что с 1.06 они еще решат, как выставить неначисленные стандартные проценты во время кредитных каникул. А это кредитные каникулы мол, уменьшение нагрузки на Вас. Так, что сюрпризы будут. Или оператор не совсем компетентен?
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anikola13
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Додано: Суб 28 тра, 2022 06:52
anikola13 написав:
Сегодня горячка ошарашила.
Что с 1.06 они еще решат, как выставить неначисленные стандартные проценты во время кредитных каникул. А это кредитные каникулы мол, уменьшение нагрузки на Вас. Так, что сюрпризы будут. Или оператор не совсем компетентен?
Не могу сказать как оно точно будет после 1.06, но сегодня традиционно насчитали по кредитке то что Ощадбанк в документе назвал "стандартные проценты по кредиту". При сумме долга чуть меньше 20000 они составили ровно 1 коп. Так же было и в апреле. Ну а на 1.06 карту выведу в ноль. Так что как бы оснований для начисления процентов у банка уже не будет
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WallNutPen
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