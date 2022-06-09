RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:22

Re: Ощадбанк

Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.
lel
 
Повідомлень: 3204
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:40

  lel написав:Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.

Минимум 14дн было в мирное время (
Карту первым увидит само отд-е, касса
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2467
З нами з: 05.05.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:56

  lel написав:Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.

У всіх банок проблеми з пластиком, тому радійте, що вони хоч щось обіцяють.
klug
 
Повідомлень: 7000
З нами з: 18.08.14
Подякував: 301 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:05

Re: Ощадбанк

klug написав:
  lel написав:Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.

У всіх банок проблеми з пластиком, тому радійте, що вони хоч щось обіцяють.


Ехім теж довго доставляв, три неділі, але номер картки було відомо через декілька днів. І видно в додатку. Логістика...
А в ОщАді і це невідомо.
lel
 
Повідомлень: 3204
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 09:11

Сегодня горячка ошарашила.
Что с 1.06 они еще решат, как выставить неначисленные стандартные проценты во время кредитных каникул. А это кредитные каникулы мол, уменьшение нагрузки на Вас. Так, что сюрпризы будут. Или оператор не совсем компетентен?
anikola13
 
Повідомлень: 1058
З нами з: 08.02.13
Подякував: 157 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 06:52

  anikola13 написав:Сегодня горячка ошарашила.
Что с 1.06 они еще решат, как выставить неначисленные стандартные проценты во время кредитных каникул. А это кредитные каникулы мол, уменьшение нагрузки на Вас. Так, что сюрпризы будут. Или оператор не совсем компетентен?

Не могу сказать как оно точно будет после 1.06, но сегодня традиционно насчитали по кредитке то что Ощадбанк в документе назвал "стандартные проценты по кредиту". При сумме долга чуть меньше 20000 они составили ровно 1 коп. Так же было и в апреле. Ну а на 1.06 карту выведу в ноль. Так что как бы оснований для начисления процентов у банка уже не будет
WallNutPen
 
Повідомлень: 422
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:28

Ощад продлил кредитные каникулы. Правда ухудшил их условия с 1.06.22. Если по сегодня включительно не было ОМП и действовала ставка 0.001% даже при вылете из грейса, то с завтрашнего дня ОМП будет 2% (что правда меньше чем стандартные 5%), а на сумму долга будет начисляться половина процентной ставки, которая действовала в мирное время
WallNutPen
 
Повідомлень: 422
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:54

Контакт-центр Ощадбанку, або як відфутболити клієнта

До війни не встигла отримати перевипущену картку для соціальних виплат. Повернулась наприкінці травня до Києва. Телефоную з квартирного телефону до контакт-центру банку на номер (044) 363-01-33, щоб дізнатись, чи працює відповідне відділення. Відповідає "менезватиСофія". Тобто, робот. Запитую: чи можна дізнатись про роботу відділення? Чую у відповідь: "Список працюючих відділень і графік їх роботи розміщено на сайті банку. Посилання вислано вам на номер телефону. Дякуємо за звернення" - бац - і гудки.
По-перше, куди ви мені вислали посилання? Ваш софт не бачить, що дзвінок йде із стаціонарного номера? Привіт вашим програмістам! І підказка: можна занести у базу всі коди стаціонарних телефонів України (хоч, їх багато, але обмежена кількість). Але можна піти від протилежного: задати всі коди мобільних операторів, яких не більше десятка. Чи не так?
По-друге, у людини може бути десяток причин, чому вона не зателефонувала із мобільного. А якщо навіть телефонують з мобільного - то може таке бути, що телефон цей кнопковий. То куди ви відправили посилання? Агов, автори цього так званого "менезватиСофія"- ви про це не здогадувались? Ви не здогадувались про те, що велика кількість клієнтів вашого банку є зовсім небагатими людьми з провінційних містечок і сіл, які й досі користуються старенькими кнопковими телефонами? А якщо навіть і не кнопковими, то, знов-таки, може не бути грошей на рахунку, може не бути вай-фай поруч, щоб зайти у інтернет за вашим посиланням?
Врешті-решт, є поняття етики обслуговування клієнта. Тим паче - під час війни, коли проблем у людей побільшало. До вас звернулись - значить треба допомогти. Це так має бути. Чи ви берете приклад із київських комунальників, мета яких - не вирішити твоє питання, а відфутболити тебе подалі?
Отже, телефоную вдруге. Але питання треба переформулювати, підібравши інші ключові слова. Питаю: "Як отримати картку у відділенні?". "МенезватиСофія" відповідає: "Відомості по картках можна отримати тільки зателефонувавши з вашого фінансового номера" - бац- гудки! Отакої! А якщо я тільки хочу відкрити у вас картку і у мене ще немає фінансового номера, вам що - нові клієнти не потрібні???
Вже тихо киплю. Телефоную втретє і буквально вже гарчу: "З'єднайте мене із фахівцем банку!". Тут треба віддати належне - "менезватиСофія" більше голову не морочить, з'єднання відбулось буквально миттєво і мені відповіла людина: "Так, це відділення працює, з 9 до 16-ї."
У мене було елементарне питання, я мала отримати одне речення у відповідь. Для цього знадобилось ТРИЧІ дзвонити до кол-центру. Отакий-от сервіс від найбільшого і найпершого банку країни, якому клієнти з їхніми копійками абсолютно не потрібні.
furioso
 
Повідомлень: 50
З нами з: 16.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:08

Панове, хтось користувався ячейкою для зберігання коштів
у Ощадбанку (або іншому банку)?
Поділіться досвідом будь ласка//)
asti
 
Повідомлень: 2731
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+, ramaz, WallNutPen і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3090)
09.06.2022 19:55
Рынок ОВГЗ (3287)
09.06.2022 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.