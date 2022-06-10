Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:54

До війни не встигла отримати перевипущену картку для соціальних виплат. Повернулась наприкінці травня до Києва. Телефоную з квартирного телефону до контакт-центру банку на номер (044) 363-01-33, щоб дізнатись, чи працює відповідне відділення. Відповідає "менезватиСофія". Тобто, робот. Запитую: чи можна дізнатись про роботу відділення? Чую у відповідь: "Список працюючих відділень і графік їх роботи розміщено на сайті банку. Посилання вислано вам на номер телефону. Дякуємо за звернення" - бац - і гудки.

По-перше, куди ви мені вислали посилання? Ваш софт не бачить, що дзвінок йде із стаціонарного номера? Привіт вашим програмістам! І підказка: можна занести у базу всі коди стаціонарних телефонів України (хоч, їх багато, але обмежена кількість). Але можна піти від протилежного: задати всі коди мобільних операторів, яких не більше десятка. Чи не так?

По-друге, у людини може бути десяток причин, чому вона не зателефонувала із мобільного. А якщо навіть телефонують з мобільного - то може таке бути, що телефон цей кнопковий. То куди ви відправили посилання? Агов, автори цього так званого "менезватиСофія"- ви про це не здогадувались? Ви не здогадувались про те, що велика кількість клієнтів вашого банку є зовсім небагатими людьми з провінційних містечок і сіл, які й досі користуються старенькими кнопковими телефонами? А якщо навіть і не кнопковими, то, знов-таки, може не бути грошей на рахунку, може не бути вай-фай поруч, щоб зайти у інтернет за вашим посиланням?

Врешті-решт, є поняття етики обслуговування клієнта. Тим паче - під час війни, коли проблем у людей побільшало. До вас звернулись - значить треба допомогти. Це так має бути. Чи ви берете приклад із київських комунальників, мета яких - не вирішити твоє питання, а відфутболити тебе подалі?

Отже, телефоную вдруге. Але питання треба переформулювати, підібравши інші ключові слова. Питаю: "Як отримати картку у відділенні?". "МенезватиСофія" відповідає: "Відомості по картках можна отримати тільки зателефонувавши з вашого фінансового номера" - бац- гудки! Отакої! А якщо я тільки хочу відкрити у вас картку і у мене ще немає фінансового номера, вам що - нові клієнти не потрібні???

Вже тихо киплю. Телефоную втретє і буквально вже гарчу: "З'єднайте мене із фахівцем банку!". Тут треба віддати належне - "менезватиСофія" більше голову не морочить, з'єднання відбулось буквально миттєво і мені відповіла людина: "Так, це відділення працює, з 9 до 16-ї."

У мене було елементарне питання, я мала отримати одне речення у відповідь. Для цього знадобилось ТРИЧІ дзвонити до кол-центру. Отакий-от сервіс від найбільшого і найпершого банку країни, якому клієнти з їхніми копійками абсолютно не потрібні.