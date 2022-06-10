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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 11:22
Re: Ощадбанк
Как долго банк перевыпускает карту? Уже прошло 15 кал. дней- горячка даже номер новой карты не видит. А ещё доставка в отделение. Все ссылаются на воєнний стан.
Додано: Сер 25 тра, 2022 11:40
Додано: Сер 25 тра, 2022 12:56
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:05
Re: Ощадбанк
Ехім теж довго доставляв, три неділі, але номер картки було відомо через декілька днів. І видно в додатку. Логістика...
А в ОщАді і це невідомо.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 09:11
Сегодня горячка ошарашила.
Что с 1.06 они еще решат, как выставить неначисленные стандартные проценты во время кредитных каникул. А это кредитные каникулы мол, уменьшение нагрузки на Вас. Так, что сюрпризы будут. Или оператор не совсем компетентен?
Додано: Суб 28 тра, 2022 06:52
Не могу сказать как оно точно будет после 1.06, но сегодня традиционно насчитали по кредитке то что Ощадбанк в документе назвал "стандартные проценты по кредиту". При сумме долга чуть меньше 20000 они составили ровно 1 коп. Так же было и в апреле. Ну а на 1.06 карту выведу в ноль. Так что как бы оснований для начисления процентов у банка уже не будет
Додано: Вів 31 тра, 2022 15:28
Ощад продлил кредитные каникулы. Правда ухудшил их условия с 1.06.22. Если по сегодня включительно не было ОМП и действовала ставка 0.001% даже при вылете из грейса, то с завтрашнего дня ОМП будет 2% (что правда меньше чем стандартные 5%), а на сумму долга будет начисляться половина процентной ставки, которая действовала в мирное время
Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:54
Контакт-центр Ощадбанку, або як відфутболити клієнта
До війни не встигла отримати перевипущену картку для соціальних виплат. Повернулась наприкінці травня до Києва. Телефоную з квартирного телефону до контакт-центру банку на номер (044) 363-01-33, щоб дізнатись, чи працює відповідне відділення. Відповідає "менезватиСофія". Тобто, робот. Запитую: чи можна дізнатись про роботу відділення? Чую у відповідь: "Список працюючих відділень і графік їх роботи розміщено на сайті банку. Посилання вислано вам на номер телефону. Дякуємо за звернення" - бац - і гудки.
По-перше, куди ви мені вислали посилання? Ваш софт не бачить, що дзвінок йде із стаціонарного номера? Привіт вашим програмістам! І підказка: можна занести у базу всі коди стаціонарних телефонів України (хоч, їх багато, але обмежена кількість). Але можна піти від протилежного: задати всі коди мобільних операторів, яких не більше десятка. Чи не так?
По-друге, у людини може бути десяток причин, чому вона не зателефонувала із мобільного. А якщо навіть телефонують з мобільного - то може таке бути, що телефон цей кнопковий. То куди ви відправили посилання? Агов, автори цього так званого "менезватиСофія"- ви про це не здогадувались? Ви не здогадувались про те, що велика кількість клієнтів вашого банку є зовсім небагатими людьми з провінційних містечок і сіл, які й досі користуються старенькими кнопковими телефонами? А якщо навіть і не кнопковими, то, знов-таки, може не бути грошей на рахунку, може не бути вай-фай поруч, щоб зайти у інтернет за вашим посиланням?
Врешті-решт, є поняття етики обслуговування клієнта. Тим паче - під час війни, коли проблем у людей побільшало. До вас звернулись - значить треба допомогти. Це так має бути. Чи ви берете приклад із київських комунальників, мета яких - не вирішити твоє питання, а відфутболити тебе подалі?
Отже, телефоную вдруге. Але питання треба переформулювати, підібравши інші ключові слова. Питаю: "Як отримати картку у відділенні?". "МенезватиСофія" відповідає: "Відомості по картках можна отримати тільки зателефонувавши з вашого фінансового номера" - бац- гудки! Отакої! А якщо я тільки хочу відкрити у вас картку і у мене ще немає фінансового номера, вам що - нові клієнти не потрібні???
Вже тихо киплю. Телефоную втретє і буквально вже гарчу: "З'єднайте мене із фахівцем банку!". Тут треба віддати належне - "менезватиСофія" більше голову не морочить, з'єднання відбулось буквально миттєво і мені відповіла людина: "Так, це відділення працює, з 9 до 16-ї."
У мене було елементарне питання, я мала отримати одне речення у відповідь. Для цього знадобилось ТРИЧІ дзвонити до кол-центру. Отакий-от сервіс від найбільшого і найпершого банку країни, якому клієнти з їхніми копійками абсолютно не потрібні.
Додано: Чет 09 чер, 2022 18:08
Панове, хтось користувався ячейкою для зберігання коштів
у Ощадбанку (або іншому банку)?
Поділіться досвідом будь ласка//)
Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:34
asti Колись користувалась в Укргазбанку, зараз користуюсь у Правекс-банку. Умови й тарифи у всіх різні, ще й у залежності від терміну користування. У деяких банках має значення, якщо ви вже є клієнтом банку і маєте поточний рахунок чи депозит, тоді може бути знижка. Крім того, сейфи є не у всіх відділеннях банків. Треба дізнаватись конкретно у банку, який вас цікавить.
Коли потрібна була ячейка, сіла в інтернет і на телефон. В Ощадбанк просто не додзвонилась, за вказаним телефоном ніхто не відповідав. Тому звернулась до іншого банку.
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