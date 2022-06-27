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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

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Ощадбанк 3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:38

  asti написав:Панове, хтось користувався ячейкою для зберігання коштів
у Ощадбанку (або іншому банку)?
Поділіться досвідом будь ласка//)


в иншому, думаю, все пользуются
выберите по стоимости что вас устроит и сходите осмотритесь
где-то ячейки защищены получше (не от орков, не дай Бог, конечно), но хотя бы от резкого шухера,
где-то - слабее,
+ репутация банка, включая предыдущие случаи, сводит выбор всего к нескольким в общем-то
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 15:41

Re: Ощадбанк

Перевів з карткового Ощадбанк на IBAN в Ощадбанк. В районі 16:15 сьогодні. Підкажіть приблизно терміни зарахування коштів.

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Luka256
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 16:08

  Luka256 написав:Перевів з карткового Ощадбанк на IBAN в Ощадбанк. В районі 16:15 сьогодні. Підкажіть приблизно терміни зарахування коштів.

десь після 18:30 ввечері, якщо після обіду відправляли, навіть якщо платіж в межах одного відділення проходив
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 17:32

Re: Ощадбанк

Дякую, відпишу як було насправді.

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Luka256
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 21:19

Re: Ощадбанк

19:23 якщо це комусь цікаво. Непогано

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Luka256
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:08

Re: Ощадбанк

Посоветуйте, плиз. Выгодно ли использовать грн карту Ощада, как основную, в поездке на машине маршрутом: Польша, Чехия, Германия, Бельгия, Голландия ( злот, крона, евро)? Или подбирать под каждую страну карту ? Или евро - злот, крона?
https://www.oschadbank.ua/ak-koristuvat ... a-kordonom
Для евро 1% комиссия и далее по курсу продажи для карт. Дороговато как то. Ещё и Польша с Чехией.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:23

  lel написав:Посоветуйте, плиз. Выгодно ли использовать грн карту Ощада, как основную, в поездке на машине маршрутом: Польша, Чехия, Германия, Бельгия, Голландия ( злот, крона, евро)? Или подбирать под каждую страну карту ? Или евро - злот, крона?
https://www.oschadbank.ua/ak-koristuvat ... a-kordonom
Для евро 1% комиссия и далее по курсу продажи для карт. Дороговато как то. Ещё и Польша с Чехией.


Залежить від обсягів розрахунків. Можливо, використовувати одну карту ощада буде простіше і дешевше, ніж мати віяло карт.
Ощад - не найкращий і не найгірший варіант.

PS Якщо підкажете, які є карти, буде простіше вибрати карту
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:43

Re: Ощадбанк

Моно, Приват, Альфа- кредитки и дебетки.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:52

  lel написав:Моно, Приват, Альфа- кредитки и дебетки.

Курс при оплаті в євро:
моно: 34,57
приват: 34,602
альфа: 34,45
ощад: 34,60
нехай ще +1% (0,35 грн.) за конверсію в деяких банках (залежить від пакетів)
чи варті ці 35 коп. - вам вирішувати
Son of Sun
 
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