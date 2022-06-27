asti написав:Панове, хтось користувався ячейкою для зберігання коштів у Ощадбанку (або іншому банку)? Поділіться досвідом будь ласка//)
в иншому, думаю, все пользуются выберите по стоимости что вас устроит и сходите осмотритесь где-то ячейки защищены получше (не от орков, не дай Бог, конечно), но хотя бы от резкого шухера, где-то - слабее, + репутация банка, включая предыдущие случаи, сводит выбор всего к нескольким в общем-то
Посоветуйте, плиз. Выгодно ли использовать грн карту Ощада, как основную, в поездке на машине маршрутом: Польша, Чехия, Германия, Бельгия, Голландия ( злот, крона, евро)? Или подбирать под каждую страну карту ? Или евро - злот, крона? https://www.oschadbank.ua/ak-koristuvat ... a-kordonom Для евро 1% комиссия и далее по курсу продажи для карт. Дороговато как то. Ещё и Польша с Чехией.
lel написав:Посоветуйте, плиз. Выгодно ли использовать грн карту Ощада, как основную, в поездке на машине маршрутом: Польша, Чехия, Германия, Бельгия, Голландия ( злот, крона, евро)? Или подбирать под каждую страну карту ? Или евро - злот, крона? https://www.oschadbank.ua/ak-koristuvat ... a-kordonom Для евро 1% комиссия и далее по курсу продажи для карт. Дороговато как то. Ещё и Польша с Чехией.
Залежить від обсягів розрахунків. Можливо, використовувати одну карту ощада буде простіше і дешевше, ніж мати віяло карт. Ощад - не найкращий і не найгірший варіант.
PS Якщо підкажете, які є карти, буде простіше вибрати карту