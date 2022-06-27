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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:04

Re: Ощадбанк

lloydbanksua написав:
  Son of Sun написав:
  lel написав:Моно, Приват, Альфа- кредитки и дебетки.

Курс при оплаті в євро:
моно: 34,57
приват: 34,602
альфа: 34,45
ощад: 34,60
нехай ще +1% (0,35 грн.) за конверсію в деяких банках (залежить від пакетів)
чи варті ці 35 коп. - вам вирішувати

А как же БВР - 33.83 (30.76 + 10% комиссия)


Нет такой карты в условиях. И с Макс. бюджетом 1500 евр с собой , нет смысла открывать на разовую поездку.
PS : курс хороший.
lel
 
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