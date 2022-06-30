lloydbanksua написав:
А как же БВР - 33.83 (30.76 + 10% комиссия)
Нет такой карты в условиях. И с Макс. бюджетом 1500 евр с собой , нет смысла открывать на разовую поездку.
PS : курс хороший.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 22:04
Re: Ощадбанк
Нет такой карты в условиях. И с Макс. бюджетом 1500 евр с собой , нет смысла открывать на разовую поездку.
PS : курс хороший.
Додано: Чет 30 чер, 2022 11:05
Re:Ощадбанк не отдает валюту
Который день заказываю валюту и не привозят. Такое начало конца в других банках уже наблюдал...
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