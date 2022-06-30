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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:04

Re: Ощадбанк

lloydbanksua написав:
  Son of Sun написав:
  lel написав:Моно, Приват, Альфа- кредитки и дебетки.

Курс при оплаті в євро:
моно: 34,57
приват: 34,602
альфа: 34,45
ощад: 34,60
нехай ще +1% (0,35 грн.) за конверсію в деяких банках (залежить від пакетів)
чи варті ці 35 коп. - вам вирішувати

А как же БВР - 33.83 (30.76 + 10% комиссия)


Нет такой карты в условиях. И с Макс. бюджетом 1500 евр с собой , нет смысла открывать на разовую поездку.
PS : курс хороший.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:05

Re:Ощадбанк не отдает валюту

Который день заказываю валюту и не привозят. Такое начало конца в других банках уже наблюдал...
Данила
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 13:07

  Данила написав:Который день заказываю валюту и не привозят. Такое начало конца в других банках уже наблюдал...

коли рухне ощад то рухнуть вже всі банки, просто тормошить відділення
gonzo
 
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