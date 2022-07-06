lloydbanksua написав:
А как же БВР - 33.83 (30.76 + 10% комиссия)
Нет такой карты в условиях. И с Макс. бюджетом 1500 евр с собой , нет смысла открывать на разовую поездку.
PS : курс хороший.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 22:04
Re: Ощадбанк
Нет такой карты в условиях. И с Макс. бюджетом 1500 евр с собой , нет смысла открывать на разовую поездку.
PS : курс хороший.
Додано: Чет 30 чер, 2022 11:05
Re:Ощадбанк не отдает валюту
Который день заказываю валюту и не привозят. Такое начало конца в других банках уже наблюдал...
Додано: Чет 30 чер, 2022 13:07
Додано: Сер 06 лип, 2022 19:32
Re: Ощадбанк
Вже два дні намагаюсь поповнити картку з картки іншого банку (є така необхідність саме так). Вже пару місяців так працювало. А зараз і в вебі і в додатку - помилка, з різних банків. КЦ ні бе ні ме, пробує спіхувати на донора. До донорів запит не доходить, явна проблема ощада. Скріни з помилками надсилаю, зворотній звязок замовляю, очикую реакцію
Додано: Сер 06 лип, 2022 19:33
Re: Ощадбанк
Читаю гілку скунса, може то трабли у банкі
Додано: Сер 06 лип, 2022 19:37
Додано: Сер 06 лип, 2022 19:49
Додано: Сер 06 лип, 2022 20:10
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