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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ощадбанк 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:04

Re: Ощадбанк

lloydbanksua написав:
  Son of Sun написав:
  lel написав:Моно, Приват, Альфа- кредитки и дебетки.

Курс при оплаті в євро:
моно: 34,57
приват: 34,602
альфа: 34,45
ощад: 34,60
нехай ще +1% (0,35 грн.) за конверсію в деяких банках (залежить від пакетів)
чи варті ці 35 коп. - вам вирішувати

А как же БВР - 33.83 (30.76 + 10% комиссия)


Нет такой карты в условиях. И с Макс. бюджетом 1500 евр с собой , нет смысла открывать на разовую поездку.
PS : курс хороший.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:05

Re:Ощадбанк не отдает валюту

Который день заказываю валюту и не привозят. Такое начало конца в других банках уже наблюдал...
Данила
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 13:07

  Данила написав:Который день заказываю валюту и не привозят. Такое начало конца в других банках уже наблюдал...

коли рухне ощад то рухнуть вже всі банки, просто тормошить відділення
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:53

gonzo Тормошил :D
Данила
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:32

Re: Ощадбанк

Вже два дні намагаюсь поповнити картку з картки іншого банку (є така необхідність саме так). Вже пару місяців так працювало. А зараз і в вебі і в додатку - помилка, з різних банків. КЦ ні бе ні ме, пробує спіхувати на донора. До донорів запит не доходить, явна проблема ощада. Скріни з помилками надсилаю, зворотній звязок замовляю, очикую реакцію
valya
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:33

Re: Ощадбанк

Читаю гілку скунса, може то трабли у банкі :D
valya
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:37

  valya написав:Читаю гілку скунса, може то трабли у банкі :D

Агаа. Особливо після 18:00 Скунс може... відпочивати
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:49

  Amethyst написав:
  valya написав:Читаю гілку скунса, може то трабли у банкі :D

Агаа. Особливо після 18:00 Скунс може... відпочивати

Та я ж про ощад :D
valya
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:10

  valya написав:
  Amethyst написав:
  valya написав:Читаю гілку скунса, може то трабли у банкі :D

Агаа. Особливо після 18:00 Скунс може... відпочивати

Та я ж про ощад :D

Так ви зі Скунса ощАдом смикаєте чи шо?
Amethyst
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