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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 06:59

  Данила написав:Который день заказываю валюту и не привозят. Такое начало конца в других банках уже наблюдал...

Какой город ? Удалось снять, в итоге ?
serg1974
 
Повідомлень: 679
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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  #<1 ... 13141516
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