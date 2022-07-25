Какой город ? Удалось снять, в итоге ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 06:59
Додано: Пон 25 лип, 2022 19:45
Re: Ощадбанк
А в новому додатку ощад можно зняти автопролонгацвю? А то зараз пише сервіс не працює. Це сьогодні помилка чи взагалі не можна.
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