RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 06:59

  Данила написав:Который день заказываю валюту и не привозят. Такое начало конца в других банках уже наблюдал...

Какой город ? Удалось снять, в итоге ?
serg1974
 
Повідомлень: 679
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 19:45

Re: Ощадбанк

А в новому додатку ощад можно зняти автопролонгацвю? А то зараз пише сервіс не працює. Це сьогодні помилка чи взагалі не можна.
PUnder
 
Повідомлень: 1300
З нами з: 02.08.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:28

открыл в о24 моя карта дигитал
отображается как мiй рахунтк
шо за таке?
v57
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 14.03.10
Подякував: 129 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:23

  v57 написав:открыл в о24 моя карта дигитал
отображается как мiй рахунтк
шо за таке?

Тарифний пакет https://www.oschadbank.ua/uploads/1/658 ... _2022.xlsx
klug
 
Повідомлень: 7146
З нами з: 18.08.14
Подякував: 305 раз.
Подякували: 987 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:31

ну і шо відкрилось?
мтя катта чи мій рахунок?
v57
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 14.03.10
Подякував: 129 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], WallNutPen, Искатель і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (155)
25.07.2022 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.