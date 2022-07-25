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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 06:59

  Данила написав:Который день заказываю валюту и не привозят. Такое начало конца в других банках уже наблюдал...

Какой город ? Удалось снять, в итоге ?
serg1974
 
Повідомлень: 679
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 19:45

Re: Ощадбанк

А в новому додатку ощад можно зняти автопролонгацвю? А то зараз пише сервіс не працює. Це сьогодні помилка чи взагалі не можна.
PUnder
 
Повідомлень: 1300
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Подякував: 33 раз.
Подякували: 175 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:28

открыл в о24 моя карта дигитал
отображается как мiй рахунтк
шо за таке?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:23

  v57 написав:открыл в о24 моя карта дигитал
отображается как мiй рахунтк
шо за таке?

Тарифний пакет https://www.oschadbank.ua/uploads/1/658 ... _2022.xlsx
klug
 
Повідомлень: 7146
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:31

ну і шо відкрилось?
моя карта чи мій рахунок?
v57
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 14.03.10
Подякував: 129 раз.
Подякували: 192 раз.
 
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  #<1 ... 13141516
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