Какой город ? Удалось снять, в итоге ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 06:59
Додано: Пон 25 лип, 2022 19:45
Re: Ощадбанк
А в новому додатку ощад можно зняти автопролонгацвю? А то зараз пише сервіс не працює. Це сьогодні помилка чи взагалі не можна.
Додано: Пон 25 лип, 2022 20:28
открыл в о24 моя карта дигитал
отображается как мiй рахунтк
шо за таке?
Додано: Пон 25 лип, 2022 21:23
Тарифний пакет
Додано: Вів 02 сер, 2022 09:34
Re: Ощадбанк
А коли (в которому часі) в ощаді депозит падає на рахунок в день закінчення
Додано: Вів 02 сер, 2022 09:43
PUnder на другой день под утро. Поэтому если хотите снять в день окончания, то надо топать в отделение
Додано: Вів 02 сер, 2022 09:46
Т.е. якщо дата закінчення сьогодні, то гроші впадуть завтра. Це мої пенси хочуть зняти трохи на подарунки онукам. В додатку пролонгацію вроде зняв. Но у відділенні їм сказали що він завтра пролонгується.
Сказати їм хай топають у відділення і закривають депо?
Додано: Вів 02 сер, 2022 09:54
PUnder если сегодня день окончания, то в отделении можно получить уже сегодня, а если хотите снимать с карты, то ждите завтра. Гляньте договор в части даты окончания. И если автопролонгацию снимали, то депо не продлится. Проверьте сами в вэб 24/7, а не в додатку. В вэб более наглядно смотрится. А в отделении этого действительно не видят
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