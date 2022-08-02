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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ощадбанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 06:59

  Данила написав:Который день заказываю валюту и не привозят. Такое начало конца в других банках уже наблюдал...

Какой город ? Удалось снять, в итоге ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 19:45

Re: Ощадбанк

А в новому додатку ощад можно зняти автопролонгацвю? А то зараз пише сервіс не працює. Це сьогодні помилка чи взагалі не можна.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:28

открыл в о24 моя карта дигитал
отображается как мiй рахунтк
шо за таке?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:23

  v57 написав:открыл в о24 моя карта дигитал
отображается как мiй рахунтк
шо за таке?

Тарифний пакет https://www.oschadbank.ua/uploads/1/658 ... _2022.xlsx
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:31

ну і шо відкрилось?
моя карта чи мій рахунок?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:34

Re: Ощадбанк

А коли (в которому часі) в ощаді депозит падає на рахунок в день закінчення
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:43

PUnder на другой день под утро. Поэтому если хотите снять в день окончания, то надо топать в отделение
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:46

  Кассандра написав:PUnder на другой день под утро. Поэтому если хотите снять в день окончания, то надо топать в отделение


Т.е. якщо дата закінчення сьогодні, то гроші впадуть завтра. Це мої пенси хочуть зняти трохи на подарунки онукам. В додатку пролонгацію вроде зняв. Но у відділенні їм сказали що він завтра пролонгується.
Сказати їм хай топають у відділення і закривають депо?
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:54

PUnder если сегодня день окончания, то в отделении можно получить уже сегодня, а если хотите снимать с карты, то ждите завтра. Гляньте договор в части даты окончания. И если автопролонгацию снимали, то депо не продлится. Проверьте сами в вэб 24/7, а не в додатку. В вэб более наглядно смотрится. А в отделении этого действительно не видят
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:07

  Кассандра написав:PUnder если сегодня день окончания, то в отделении можно получить уже сегодня, а если хотите снимать с карты, то ждите завтра. Гляньте договор в части даты окончания. И если автопролонгацию снимали, то депо не продлится. Проверьте сами в вэб 24/7, а не в додатку. В вэб более наглядно смотрится. А в отделении этого действительно не видят


В вебє не можу, ми з пенсами не завжди розуміємось по телефону :)
Так потрібно на карту/рахунок а потім я в додатку переказу на інший банк (мабуть перекажу).

А вони можуть сьогодні отримати але відразу на свою картку покласти? А я вже звідти перекажу.


Просто переживаю щоб не пролонгувався, бо він не розривний. Бо в них прикордонне місто. Так хоч комуналку заплачу
PUnder
 
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