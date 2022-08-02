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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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Ощадбанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:23

PUnder А что у ощада нет комиссии на перевод в другие банки? Или он их убрал, а я что-то пропустила? :roll: Как вы хотите денежку перекинуть?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:23

Re: Ощадбанк

PUnder, ну в данном случае стоит их отправить в отделение, если самому нельзя убедиться в состоянии продления депозита.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:49

  Кассандра написав:PUnder А что у ощада нет комиссии на перевод в другие банки? Или он их убрал, а я что-то пропустила? :roll: Как вы хотите денежку перекинуть?


С комісіей :(. Самого жаба давить її платити. Але їм заприндело віддати свій депозит. Кажу сходіть в аптеку і в продуктовий, нехочуть.
PUnder
 
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