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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:23
PUnder А что у ощада нет комиссии на перевод в другие банки? Или он их убрал, а я что-то пропустила? Как вы хотите денежку перекинуть?
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:23
Re: Ощадбанк
PUnder, ну в данном случае стоит их отправить в отделение, если самому нельзя убедиться в состоянии продления депозита.
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:49
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