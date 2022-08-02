|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:23
PUnder
А что у ощада нет комиссии на перевод в другие банки? Или он их убрал, а я что-то пропустила?
Как вы хотите денежку перекинуть?
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1264
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:23
PUnder, ну в данном случае стоит их отправить в отделение, если самому нельзя убедиться в состоянии продления депозита.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4614
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 493 раз.
- Подякували: 854 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:49
Кассандра написав:PUnder
А что у ощада нет комиссии на перевод в другие банки? Или он их убрал, а я что-то пропустила?
Как вы хотите денежку перекинуть?
С комісіей
. Самого жаба давить її платити. Але їм заприндело віддати свій депозит. Кажу сходіть в аптеку і в продуктовий, нехочуть.
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1307
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 сер, 2022 16:40
А скільки по часу сеп йде з ощада? А то 3 години тому відправив з додатку, досі на пумбі немає
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1307
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 сер, 2022 17:38
PUnder написав:
А скільки по часу сеп йде з ощада? А то 3 години тому відправив з додатку, досі на пумбі немає
Якщо таки до 15:00 відправили, то поточною добою дійде.
А таак -- на наступ. дн.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2789
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
1
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|