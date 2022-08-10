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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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Ощадбанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:23

PUnder А что у ощада нет комиссии на перевод в другие банки? Или он их убрал, а я что-то пропустила? :roll: Как вы хотите денежку перекинуть?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:23

Re: Ощадбанк

PUnder, ну в данном случае стоит их отправить в отделение, если самому нельзя убедиться в состоянии продления депозита.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:49

  Кассандра написав:PUnder А что у ощада нет комиссии на перевод в другие банки? Или он их убрал, а я что-то пропустила? :roll: Как вы хотите денежку перекинуть?


С комісіей :(. Самого жаба давить її платити. Але їм заприндело віддати свій депозит. Кажу сходіть в аптеку і в продуктовий, нехочуть.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:40

Re: Ощадбанк

А скільки по часу сеп йде з ощада? А то 3 години тому відправив з додатку, досі на пумбі немає
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:38

  PUnder написав:А скільки по часу сеп йде з ощада? А то 3 години тому відправив з додатку, досі на пумбі немає

Якщо таки до 15:00 відправили, то поточною добою дійде.
А таак -- на наступ. дн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:07

У Ощада такой сайт, вечно ни черта не могу найти.
Интересует такой момент. На карту еПідтримка получены вот те 6500 грн компенсации. Эти 6500 можно перебрасывать на другие карты Ощада? Если да, будет ли комиссия?
Тарифы по еПідтримке не нашёл, а в общих тарифах такое вечно накрутят, что ничего не понятно: то РУ, не то РУ, миллион видов каких-то переводов и т.д.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:24

2 candidat
Там тарифы такие же, как и с обычной карты. На ощадовские 3грн, на свои без комиссии
Eugen79
 
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