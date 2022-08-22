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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:23
PUnder А что у ощада нет комиссии на перевод в другие банки? Или он их убрал, а я что-то пропустила? Как вы хотите денежку перекинуть?
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:23
Re: Ощадбанк
PUnder, ну в данном случае стоит их отправить в отделение, если самому нельзя убедиться в состоянии продления депозита.
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:49
Додано: Вів 02 сер, 2022 16:40
Re: Ощадбанк
А скільки по часу сеп йде з ощада? А то 3 години тому відправив з додатку, досі на пумбі немає
Додано: Вів 02 сер, 2022 17:38
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:07
У Ощада такой сайт, вечно ни черта не могу найти.
Интересует такой момент. На карту еПідтримка получены вот те 6500 грн компенсации. Эти 6500 можно перебрасывать на другие карты Ощада? Если да, будет ли комиссия?
Тарифы по еПідтримке не нашёл, а в общих тарифах такое вечно накрутят, что ничего не понятно: то РУ, не то РУ, миллион видов каких-то переводов и т.д.
Додано: Сер 10 сер, 2022 11:24
2 candidat
Там тарифы такие же, как и с обычной карты. На ощадовские 3грн, на свои без комиссии
Додано: Нед 21 сер, 2022 10:16
Как зарегистрироваться в Ощад24 если нет номера карточки? Пешком в отделение не вариант Через банкомат, терминал или симку можно как-то?
Додано: Пон 22 сер, 2022 21:30
Re: Ощадбанк
як у Вас із зняттям валюти в Ощаді?
Сьогодні у двох відділеннях в Києві зміг зняти 0(нуль) з карти валютної
подивимось чи привезуть по запису
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