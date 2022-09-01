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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 вер, 2022 08:32
Не могу убрать автопролонгацию валютного депозита Утрачен финансовый номер на который приходит пароль три года не пользовалась симкартой Киевстар за границей .По независящим от меня обстоятельствам буду в Киеве через неделю после окончания депозита . Звонила в отделение сказали
Возможности отменить автопролонгацию у них нет . Можно попрощаться с доступом к депозиту на год ?
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choca
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Додано: Сер 07 вер, 2022 16:28
choca написав:Не могу убрать автопролонгацию валютного депозита Утрачен финансовый номер на который приходит пароль три года не пользовалась симкартой Киевстар за границей .По независящим от меня обстоятельствам буду в Киеве через неделю после окончания депозита . Звонила в отделение сказали
Возможности отменить автопролонгацию у них нет . Можно попрощаться с доступом к депозиту на год ?
Поменять финансовый номер…
Далее через ощад24 отменить автопролонгацию.
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vadymbanker
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Додано: Сер 07 вер, 2022 16:44
vadymbanker написав:
Поменять финансовый номер…
Далее через ощад24 отменить автопролонгацию.
Это можно сделать из заграницы?
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Bosstone
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Додано: Сер 07 вер, 2022 18:15
На соседнем форуме после 300грн. на Киянку 30.08.2022:
В мене є Картка Киянина. Банковими послугами зовсім не користуюся. Десь раз на рік місто дає соціальну допомогу, як інваліду другої групи та пенсіонеру. Нещодавно отримав таку допомогу в розмірі 300 гривень.
Але від банку прийшло повідомлення — «Сплачено 100 грн. за обслуговування рахунка. Щоб не сплачувати комісію щомісяця, користуйтесь рахунком.»
Виходить, що місто дає невеличку допомогу, а Ощадбанк її просто відбирає. І це робиться в таких важких умовах під час війни та коли шаленими темпами зростають ціни на ліки. Неначе, як мародерством це назвати не можна. Ганьба такому банку.
Просто не находжу слів, щоб висловити свою зневагу до цього злочину від Державного банку.
Це просто жах. І чому створили монополію на картки киянина? Чому її не можна отримати в іншому банку, в якому не працюють мародери? Ганьба.
Ответ банка
OschadbankUA
1 сентября 2022, 15:47
Доброго дня.
Карта Киянина містить як банківську так і не банківську складову. Це означає, що її обслуговування та функціонал містить і звичайну банківську карту і в той же час, соціальні функції. Що стосується банківської части, то карта обслуговується банком згідно діючих тарифів. Тарифами передбачена комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку в розмірі 100 грн в місяць. Комісія утримується у випадку, якщо клієнт більше 12 місяців не проводить жодних операцій з рахунком. Для уникнення таких випадків ми рекомендуємо клієнтам проводити хоча б раз на рік будь-яку активну операцію з рухом коштів (поповнення мобільного/зняття готівки/розрахунок в мережі Інтернет чи торговій мережі і т.д)
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Додано: Чет 08 вер, 2022 08:37
Bosstone написав: vadymbanker написав:
Поменять финансовый номер…
Далее через ощад24 отменить автопролонгацию.
Это можно сделать из заграницы?
Нет, но вообще отделение может отменить пролонгацию, добивайтесь разговор с начальником отделения.
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vadymbanker
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Додано: Чет 08 вер, 2022 14:18
Електронний документ, підписаний ЕЦП, згідно чинного законодавства рівноцінний паперовому. Залишилося знайти, куди його можна було б відправити в Ощаді.
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