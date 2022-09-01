Додано: Сер 07 вер, 2022 18:15

На соседнем форуме после 300грн. на Киянку 30.08.2022:

В мене є Картка Киянина. Банковими послугами зовсім не користуюся. Десь раз на рік місто дає соціальну допомогу, як інваліду другої групи та пенсіонеру. Нещодавно отримав таку допомогу в розмірі 300 гривень.

Але від банку прийшло повідомлення — «Сплачено 100 грн. за обслуговування рахунка. Щоб не сплачувати комісію щомісяця, користуйтесь рахунком.»

Виходить, що місто дає невеличку допомогу, а Ощадбанк її просто відбирає. І це робиться в таких важких умовах під час війни та коли шаленими темпами зростають ціни на ліки. Неначе, як мародерством це назвати не можна. Ганьба такому банку.

Просто не находжу слів, щоб висловити свою зневагу до цього злочину від Державного банку.

Це просто жах. І чому створили монополію на картки киянина? Чому її не можна отримати в іншому банку, в якому не працюють мародери? Ганьба.



Ответ банка

OschadbankUA

1 сентября 2022, 15:47

Доброго дня.

Карта Киянина містить як банківську так і не банківську складову. Це означає, що її обслуговування та функціонал містить і звичайну банківську карту і в той же час, соціальні функції. Що стосується банківської части, то карта обслуговується банком згідно діючих тарифів. Тарифами передбачена комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку в розмірі 100 грн в місяць. Комісія утримується у випадку, якщо клієнт більше 12 місяців не проводить жодних операцій з рахунком. Для уникнення таких випадків ми рекомендуємо клієнтам проводити хоча б раз на рік будь-яку активну операцію з рухом коштів (поповнення мобільного/зняття готівки/розрахунок в мережі Інтернет чи торговій мережі і т.д)