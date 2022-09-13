vadymbanker написав: Bosstone написав: vadymbanker написав:
Поменять финансовый номер…
Далее через ощад24 отменить автопролонгацию.
Это можно сделать из заграницы?
Нет, но вообще отделение может отменить пролонгацию, патовая ситуация при открытии депозита я предупреждала что работаю по контракту заграницей и у меня другой номер телефона в личном кабинете требуют для подтверждения операции отмены автопролонгации пароль который Ощад сбрасывает на украинский номер телефона вставляю нашу сим карту пишут сети нет.