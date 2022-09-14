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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 22:27
Автопролонгация
Нет, но вообще отделение может отменить пролонгацию, патовая ситуация при открытии депозита я предупреждала что работаю по контракту заграницей и у меня другой номер телефона в личном кабинете требуют для подтверждения операции отмены автопролонгации пароль который Ощад сбрасывает на украинский номер телефона вставляю нашу сим карту пишут сети нет.
Додано: Вів 13 вер, 2022 09:48
Этого не должно быть. Все украинские операторы поддерживают роуминг в подавляющем большинстве стран. Если у Вас действующий и оплаченный пакет, поковыряйте настройки телефона в разделе подключения к сетям. Если на счету нет денег, пополните на нужную сумму. Или попросите кого то в Украине.
Додано: Сер 14 вер, 2022 16:01
Re: Ощадбанк
Додано: Сер 14 вер, 2022 17:42
Re: Ощадбанк
а ощад дает валюту со своей карты в другой банк отправлять как приват?
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