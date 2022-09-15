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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
44%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:14

vadymbanker а прецеденты есть?
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 22:27

Автопролонгация

  vadymbanker написав:
Bosstone написав:
  vadymbanker написав:Поменять финансовый номер…
Далее через ощад24 отменить автопролонгацию.

Это можно сделать из заграницы?
Нет, но вообще отделение может отменить пролонгацию, патовая ситуация при открытии депозита я предупреждала что работаю по контракту заграницей и у меня другой номер телефона в личном кабинете требуют для подтверждения операции отмены автопролонгации пароль который Ощад сбрасывает на украинский номер телефона вставляю нашу сим карту пишут сети нет.
choca
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 09:48

Этого не должно быть. Все украинские операторы поддерживают роуминг в подавляющем большинстве стран. Если у Вас действующий и оплаченный пакет, поковыряйте настройки телефона в разделе подключения к сетям. Если на счету нет денег, пополните на нужную сумму. Или попросите кого то в Украине.
acsir
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:01

Re: Ощадбанк

  choca написав:вставляю нашу сим карту пишут сети нет.


такое может быть если срок действия сим карты истек из-за того что ее не пополняли. номер уже могли кому-то другому продать
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:42

Re: Ощадбанк

а ощад дает валюту со своей карты в другой банк отправлять как приват?
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:58

  alex_on написав:
  choca написав:вставляю нашу сим карту пишут сети нет.


такое может быть если срок действия сим карты истек из-за того что ее не пополняли. номер уже могли кому-то другому продать
да оператор Киевстар мне также ответили три года прошло никто не пополнял приеду буду изучать договор может есть возможность досрочного разрыва депозита или Ощад банк в военное время не отдаёт валютные депозиты
choca
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:00

Re: Ощадбанк

alex_on написав:а ощад дает валюту со своей карты в другой банк отправлять как приват?
Только между своими счетами валютными и внутри страны.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:55

Кабмін змінив статут Ощадбанку та остаточно скасував державні гарантії за вкладами фізосіб

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/kabmin-zmin ... zosib.html
greenozon
 
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