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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
44%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:10

  Харьков написав:Ужасное приложение Ощада! Пытался сегодня оплатить за газ Нафтогазу, так приложение пишет что нет интернета, при том что все через интернет работает, приложение открывает, долг по газу подтягивает, а нажимаешь оплатить и долго думает и выдаёт нет интернета.
К вечеру пишет уже помилка в работе сервера.

закрыл счет в ощАде.Ни разу не пожалел
Мизантрóп
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  #<1 ... 17181920
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