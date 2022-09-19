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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 вер, 2022 19:10
Харьков написав:
Ужасное приложение Ощада! Пытался сегодня оплатить за газ Нафтогазу, так приложение пишет что нет интернета, при том что все через интернет работает, приложение открывает, долг по газу подтягивает, а нажимаешь оплатить и долго думает и выдаёт нет интернета.
К вечеру пишет уже помилка в работе сервера.
закрыл счет в ощАде.Ни разу не пожалел
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