|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 вер, 2022 19:10
Харьков написав:
Ужасное приложение Ощада! Пытался сегодня оплатить за газ Нафтогазу, так приложение пишет что нет интернета, при том что все через интернет работает, приложение открывает, долг по газу подтягивает, а нажимаешь оплатить и долго думает и выдаёт нет интернета.
К вечеру пишет уже помилка в работе сервера.
закрыл счет в ощАде.Ни разу не пожалел
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7049
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 1391 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 22 вер, 2022 17:33
Уважаемые форумчане если открытие валютного депозита состоялось с некоторыми нарушениями а именно я как вкладчик не была ознакомлена с условиями вклада автопролонгации открытие происходило удаленно с Свифт счета я в это время находилась за границей могу ли я досрочно претендовать на разрыв договора ? Правда я дала устное согласие на перевод денег со Свифт счета на депозит !
-
choca
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 09.12.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 вер, 2022 17:42
choca
Не понимаю, как можно было наплевать на финансовый номер? Тем более за границей?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10407
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 1133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 вер, 2022 19:12
choca, а через кого Вы открывали данный депозит? С ним сейчас связаться нельзя?
Варианты решения я сегодня описывал через личку.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4779
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 498 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 вер, 2022 20:56
Я сделала Свифт и позвонила в отделение Сбербанка узнать упали ли деньги на счёт мне подтвердили сумма зашла и предложили зачислить их на депозит. Я согласилась в телефоном режиме не изучала договор тк думала через год приеду в отпуск но случился ковид страна была закрыта на карантин потом война короче прошло три года с момента открытия депозита ! Сим Карты Киевстар я во время отпуска всегда покупаю на три месяца отпуска и каждый раз новые . Мне непонятно почему банк требует с меня финансовый номер Киевстар хотя у меня уже десять лет контрактный номер в другой стране почему нельзя прислать пароль на этот номер ? Спасибо всем отпишусь если выкручусь с этой ситуации
-
choca
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 09.12.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 вер, 2022 21:12
choca якщо все так як Ви пишете Ви можете вимагати визнати договір не дійсним. Я так розумію Ви не відкривали депо в додатку та не підтверджували свою згоду введенням підтверджуючим одноразовим паролем. Це значить що відділення ощаду відкрило вам депо на місці підробивши ваш підпис на паперовій угоді. Отже вам треба приїхати в Україну і у відділенні написати вимогу про повернення вам коштів які Ви сама на депо не розміщували, а це зробили не відомі вам шахраї. В якості доказу можете надати документи що підтвержують ваше перебування на момент укладення угоди за кордоном. Це звичайно буде шкандаль. Ви втратите усі нараховані за цей час відсотки. Але те що відбулося - це кримінал і порушення технології здійснення банківських операцій. Тому не бажаючи розголосу банк вам кошти скоріш за все поверне, ну а винних у неправомірних діях звільнять.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 725
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 вер, 2022 21:21
Конечно мне не хочется неприятностей сотрудникам банка очень уважаю финансистов и да виза у меня о пересечении границы есть и приказ на отпуск и официальный контракт ! Вот что пишут мне с отделения банка : В тому і проблема,що відмінити можете тільки ви через мобільний ощад або на відділенні банку з присутності клієнта та картки.
-
choca
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 09.12.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 вер, 2022 21:33
Я так розумію Ви не відкривали депо в додатку та не підтверджували свою згоду введенням підтверджуючим одноразовим паролем.
Там в додатке у меня был уже открыт предыдущий депозит с моим личным присутствием и паролями я их вижу в личном кабинете они просто добавили второй депозит уже в телефонном режиме . Не было бы никаких проблем если бы банк взял за финансовый номер мой заграничный а не украинский
-
choca
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 09.12.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 вер, 2022 21:35
choca написав:
Конечно мне не хочется неприятностей сотрудникам банка очень уважаю финансистов и да виза у меня о пересечении границы есть и приказ на отпуск и официальный контракт ! Вот что пишут мне с отделения банка : В тому і проблема,що відмінити можете тільки ви через мобільний ощад або на відділенні банку з присутності клієнта та картки.
Спробуйте їм написати що вони відкрили депо з порушенням. І Ви можете це довести документально. Налякайте що напишете заяву про шахрайство. Нехай думають як тепер розрулити ситуацію до якої по суті вони самі і довели. Налякані банківські працівники іноді творять дива, коли стає питання їх відповідальності. Може так вийти що й ваш новий новий телефон зроблять фінансовим. Як на мене для банку це був би найкращий шлях вирішення проблеми
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 725
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|