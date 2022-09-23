Харьков написав:Ужасное приложение Ощада! Пытался сегодня оплатить за газ Нафтогазу, так приложение пишет что нет интернета, при том что все через интернет работает, приложение открывает, долг по газу подтягивает, а нажимаешь оплатить и долго думает и выдаёт нет интернета. К вечеру пишет уже помилка в работе сервера.
Уважаемые форумчане если открытие валютного депозита состоялось с некоторыми нарушениями а именно я как вкладчик не была ознакомлена с условиями вклада автопролонгации открытие происходило удаленно с Свифт счета я в это время находилась за границей могу ли я досрочно претендовать на разрыв договора ? Правда я дала устное согласие на перевод денег со Свифт счета на депозит !
Я сделала Свифт и позвонила в отделение Сбербанка узнать упали ли деньги на счёт мне подтвердили сумма зашла и предложили зачислить их на депозит. Я согласилась в телефоном режиме не изучала договор тк думала через год приеду в отпуск но случился ковид страна была закрыта на карантин потом война короче прошло три года с момента открытия депозита ! Сим Карты Киевстар я во время отпуска всегда покупаю на три месяца отпуска и каждый раз новые . Мне непонятно почему банк требует с меня финансовый номер Киевстар хотя у меня уже десять лет контрактный номер в другой стране почему нельзя прислать пароль на этот номер ? Спасибо всем отпишусь если выкручусь с этой ситуации
choca якщо все так як Ви пишете Ви можете вимагати визнати договір не дійсним. Я так розумію Ви не відкривали депо в додатку та не підтверджували свою згоду введенням підтверджуючим одноразовим паролем. Це значить що відділення ощаду відкрило вам депо на місці підробивши ваш підпис на паперовій угоді. Отже вам треба приїхати в Україну і у відділенні написати вимогу про повернення вам коштів які Ви сама на депо не розміщували, а це зробили не відомі вам шахраї. В якості доказу можете надати документи що підтвержують ваше перебування на момент укладення угоди за кордоном. Це звичайно буде шкандаль. Ви втратите усі нараховані за цей час відсотки. Але те що відбулося - це кримінал і порушення технології здійснення банківських операцій. Тому не бажаючи розголосу банк вам кошти скоріш за все поверне, ну а винних у неправомірних діях звільнять.
Конечно мне не хочется неприятностей сотрудникам банка очень уважаю финансистов и да виза у меня о пересечении границы есть и приказ на отпуск и официальный контракт ! Вот что пишут мне с отделения банка : В тому і проблема,що відмінити можете тільки ви через мобільний ощад або на відділенні банку з присутності клієнта та картки.
Я так розумію Ви не відкривали депо в додатку та не підтверджували свою згоду введенням підтверджуючим одноразовим паролем. Там в додатке у меня был уже открыт предыдущий депозит с моим личным присутствием и паролями я их вижу в личном кабинете они просто добавили второй депозит уже в телефонном режиме . Не было бы никаких проблем если бы банк взял за финансовый номер мой заграничный а не украинский
choca написав:Конечно мне не хочется неприятностей сотрудникам банка очень уважаю финансистов и да виза у меня о пересечении границы есть и приказ на отпуск и официальный контракт ! Вот что пишут мне с отделения банка : В тому і проблема,що відмінити можете тільки ви через мобільний ощад або на відділенні банку з присутності клієнта та картки.
Спробуйте їм написати що вони відкрили депо з порушенням. І Ви можете це довести документально. Налякайте що напишете заяву про шахрайство. Нехай думають як тепер розрулити ситуацію до якої по суті вони самі і довели. Налякані банківські працівники іноді творять дива, коли стає питання їх відповідальності. Може так вийти що й ваш новий новий телефон зроблять фінансовим. Як на мене для банку це був би найкращий шлях вирішення проблеми
choca написав:Я согласилась в телефоном режиме не изучала договор тк думала через год приеду в отпуск но случился ковид страна была закрыта на карантин потом война короче прошло три года с момента открытия депозита ! Сим Карты Киевстар я во время отпуска всегда покупаю на три месяца отпуска и каждый раз новые . Мне непонятно почему банк требует с меня финансовый номер Киевстар хотя у меня уже десять лет контрактный номер в другой стране почему нельзя прислать пароль на этот номер
У банку є ще один документ, з яким ви теж погодилися, коли стали клієнтом, але не ознайомилися, називається ДКБО. Документ описує загальні принципи взаємодії між банком та клієнтом. Зокрема пише таке:
57. Електронний підпис Дані в електронній формі, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов'язуються і використовуються ним як підпис.
Для цілей використання Сторонами простого Електронного підпису (під яким розуміється будь-який вид електронного підпису, крім кваліфікованого електронного підпису, удосконаленого електронного підпису та електронного підпису НБУ), при здійсненні операцій, наданні послуг, укладенні буд-яких правочинів, в тому числі, підписанні договорів, листів, повідомлень, в рамках цього Договору, використовується Одноразовий цифровий пароль, який містить комбінацію символів у вигляді цифр, що генерується МПС, і яку направляють Держателю картки у вигляді SMS-повідомлення на номер мобільного телефону Держателя картки, зафіксований в інформаційних системах Банку, якщо умовами Договору не передбачено інше
3.4 Банк, керуючись нормами ст. 207 Цивільного кодексу України, пропонує Клієнтові використовувати Електронний підпис/Кваліфікований електронний підпис для вчинення будь - яких правочинів та/або підписання будь - яких документів, заяв, повідомлень, листів в рамках цього Договору, якщо це передбачено діючими умовами Договору. Акцептуванням Пропозиції, шляхом підписання Заяви про приєднання, Клієнт приймає пропозицію Банку та погоджується на використання Електронного підпису/ Кваліфікованого електронного підпису Клієнта для вчинення будь-яких правочинів та/або підписання будь – яких документів, заяв, повідомлень, листів в рамках цього Договору, якщо це передбачено умовами Договору.
У банку є визначена і затверджена модель безпеки, де номер телефону визначається як один з факторів ідентифікації клієнта, а також виконує роль інструмента для віддаленої взаємодії з банком. На сьогодні більшість українських банків працює саме за таким принципом. Ваше халатне ставлення як до укладання договорів, так і до збереження доступу до інструментів взаємодії з банком - це, в першу чергу, Ваша помилка.
Банк - це не піцерія, куди може подзвонити будь-хто від Вашого імені і вчинити будь-які дії. Ви знаєте, що Ви - це Ви, а для банку ви потенційний шахрай, що намагається отримати доступ до керування рахунком. Якщо Ви не здатні віддалено підтвердити Вашу особу одним із визначених ДКБО способів, то нормальний банк не буде здійснювати жодних дій і навіть не буде надавати жодної інформації щодо рахунків клієнта.
Якщо Ви також є клієнтом ПриватБанку, то маєте можливість отримати Кваліфікований електронний підпис, що, згідно процитованого, має визнаватися на рівні з Електронним підписом. Альтернативний варіант - можна спробувати використати Дія-підпис. Заяву, підписану таким підписом, можна направити на офіційний e-mail банку - ca@oschadbank.ua.
Як остання надія, можна спробувати відправити до Вашого відділення когось із родичів, щоб спробувати вмовити когось із співробітників, можливо надавши якісь документи, що підтверджують спорідненість або з відеодзвінком від Вас з "віддаленою демонстрацією документів". Є мізерний шанс, що Вам підуть на зустріч.
Історія про те, що Ви просто телефоном підтвердили Вашу згоду на відкриття депозиту звучить сумнівно: - або Ви диктували ОТП і таким чином відбулося нормальне підписання договору, тоді нічого не доведете і це Ваші проблеми, що Ви не ознайомилися з тим, що підписуєте; - або там дійсно відбулося щось, що можна подати як шахрайство - тоді можна залучати поліцію, довго судитися з банком (значно довше за відпустку) з туманними перспективами. Сценарій описаний Alien мені видається малоймовірним, бо він припускає, що Ощад піклується про власну репутацію, чого за ним ніколи помічено не було, а кошти на балансі - це кошти на балансі. Єдине, у чому згоден - це те, що може постраждати співробітник, що відкривав рахунок, якщо він там ще працює.